Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове

В Молдове одновременно пройдут выборы президента страны и референдум о вступлении в ЕС. DW собрала самые важные факты об избирательной кампании и предстоящем голосовании в стране, передает Kazpravda.kz

Фото: Alexandr Burakov/DW

Президентские выборы и референдум о вступлении Молдовы в ЕС пройдут в стране в один день - 20 октября 2024 года. В день голосования избиратели получат два бюллетеня. Первый, серого цвета, с перечнем кандидатов в президенты. А второй, фиолетовый, с текстом поправок в конституцию и вопросом о том, поддерживают ли они изменение конституции с целью присоединения Молдовы к ЕС.

Чтобы голосование было признано действительным, нужно преодолеть порог избирательной явки в 33%. Новым президентом страны станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если никто не заручится такой поддержкой, что наиболее вероятно, то через две недели пройдет второй тур президентских выборов.

В сером бюллетене - 11 фамилий кандидатов в президенты Молдовы, но фаворитов в нынешней президентской гонке всего два. Это действующий проевропейский президент Майя Санду, которая идет на второй срок, и ее главный оппонент, поддержанный крупнейшей пророссийской оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло.

Опрос, проведенный в начале октября на портале независимых социологических исследований Votum.md показал, что Майя Санду, набравшая 45% голосов, и Александр Стояногло - с 25 процентами голосов лидируют с большим отрывом. Третью строчку занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, его поддерживают 9% опрошенных. Всего в исследовании, которое проводилось 4 дня, приняли участие почти десять тысяч человек, но его экстренно остановили из-за попытки ботов накрутить голоса за одного из оппозиционных кандидатов.

Тем не менее лидерство этой же тройки кандидатов подтвердили и замеры экспертной ассоциации WatchDog. Хотя результаты, опубликованные 7 октября, оказались скромнее: за Майю Санду готовы проголосовать 36% избирателей, за Александра Стояногло 10%, а за Ренато Усатого 7,5%.

Рейтинг вышеперечисленных политиков не оспаривают и опросы, проведенные структурами, аффилированными с разными политсилами. Они жонглируют цифрами в пользу своего кандидата в борьбе за четвертое место, чтобы выяснить уровень поддержки с прицелом на парламентские выборы, которые пройдут через год.

Отношения между кандидатами в президенты напряженные. Так, попытка провести дебаты между лидирующей тройкой закончилась тем, что Майя Санду просто не пришла в студию общественного телеканала Moldova 1, где ее ожидали Александр Стояногло и Ренато Усатый.

Свой отказ действующий президент пояснила тем, что половина кандидатов - это ставленники скрывающегося в Москве олигарха Илана Шора, заочно осужденного в Молдове на 15 лет тюрьмы за банковское мошенничество. Майя Санду их не считает реальными соперниками, "так как их продвигает преступная группа, а не граждане". Но она пообещала поучаствовать в дебатах перед вторым туром, если он состоится.

Между тем президентская избирательная кампания не обошлась без курьезов. Лидер ПСРМ Игорь Додон неоднократно критиковал нынешнее руководство страны за наличие второго - румынского - гражданства. Но ЦИК выяснил, что у его ставленника, этнического гагауза Александра Стояногло также есть румынский паспорт. Более того, второе гражданство имеют 7 из 11 кандидатов в президенты Молдовы.

На референдуме о вступлении Молдовы в ЕС избирателям предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?". Варианты ответа: "да" или "нет".

Первая поправка поясняет, что присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться через парламент. А вторая предусматривает верховенство правовых актов ЕС над противоречащими им положениями внутреннего законодательства Молдовы. То есть даже в случае прихода к власти пророссийских партий они больше не смогут принимать законы, которые идут вразрез с проевропейским курсом.

В референдуме принимают участие 15 политических партий, среди которых только две - партия коммунистов (ПКРМ) и подконтрольная Шору партия "Возрождение" - агитируют против интеграции страны в ЕС. Сам Илан Шор не скрывает, что его задачей является провал плебисцита.

Спецслужбы Молдовы смогли отследить пути передачи денег и методы подкупа избирателей со стороны беглого олигарха. За сентябрь были выявлены рекордные переводы средств в объеме более 15 миллионов долларов. Полиция выявила 130 тысяч граждан, входящих в структурированную сеть Илана Шора, деньги которым переводились из России.

Средства поступали в Молдову через приложения "Промсвязьбанка" и банковские карты "Мир", а обналичивались курьерами на территории Приднестровья. Среди них были замечены, как минимум, два десятка священников Молдавской митрополии РПЦ.

Только за три дня с 8 по 10 октября полиция провела 115 обысков у руководителей районов и активистов сети в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и электоральной коррупции. В эти же дни в мессенджере "Телеграм" по запросу Национального инспектората расследований были заблокированы 15 каналов и 95 чат-ботов, связанных с Иланом Шором.

На выборах и референдуме за рубежом будет открыт 231 избирательный участок, и это рекордное количество. Например, в 2020 году их было всего 139. ЦИК Молдовы установил тираж бюллетеней для участков за границей в 852 тысячи бюллетеней, и это при общем количестве избирателей согласно Госреестру 3,3 миллиона.

Больше всего участков откроется в Италии, Германии и Франции. А вот в России их будет всего два - и оба в посольстве Молдовы в Москве. ЦИК это объяснил угрозами безопасности в России, ведущей агрессивную войну против Украины. Каждый из участков получит не более пяти тысяч бюллетеней.

Решение вызвало критику со стороны оппозиции. В ПСРМ посчитали, что МИД "саботирует проведение голосования молдавских граждан на территории РФ". А один из соратников Илана Шора, глава Конгресса русских общин Молдовы Валерий Клименко, пригрозил обращением к президенту РФ и Госдуме с просьбой не признавать результаты голосования. Кроме того, Клименко уже обратился к Владимиру Путину с просьбой "о защите российских соотечественников в Молдове".