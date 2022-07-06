Культура
На сцене – миф и модерн
Наталия Хомс

Театр «Астана Балет» дарит зрителям в День столицы премьеру спектакля «Орфей и Эвридика».

Вечера европейской хорео­графии в сопровождении симфонического оркестра под руководством маэстро Армана Уразгалиева проходят в эти дни на сцене театра «Астана Балет». В первом отделении поклонникам хореографического искусства представляют прекрасный балет «Орфей и Эвридика» в постановке бывшей танцовщицы Гамбургского балета Джона Ноймайера Кристины Полин.

– Сезон был насыщенный и очень успешный. По традиции мы закрываем его премьерным спектаклем. Постановка молодого талантливого хореографа из Германии Кристины Полин – абсолютно европейская, выдержанная в стиле минимализма, что сказывается и на сценографии, и на костюмах. Здесь все сосредоточено на хореографии, пластике и актерском мастерстве исполнителей, – отметил художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.

В основе балета – трагическая история Орфея и Эвридики, однако образы известного греческого мифа оживают на сцене в несколько иных амплуа, а действие происходит вне времени, и для этого хореограф использует танцевальные элементы модерна и неоклассики.

– Очень люблю развивать философию персонажей, предполагать, как они поступят, выйдя за временные рамки мифа, попутно поднимая вечные духовно-философские вопросы, которые думающий человек будет задавать себе всегда. Спектакль затрагивает тему любви, разлуки и потери близкого человека, смысла жизни как таковой, – поделилась хореограф-постановщик Кристина Полин. – Орфея я решила сделать писателем, который ищет встречу с душой любимой музы после смерти. Потеряв Эвридику, он находит ответы на многие вопросы в монастыре, где и понимает, что сможет встретиться с возлюбленной за последней чертой, и их души воссоединятся навсегда…

Для балета выбрана прелестная мелодичная музыка композиторов Сергея Прокофьева, Эдуарда Уильяма Элгара, Георга Фридриха Генделя, Дэвидсона Джаконелло. В сценических кос­тюмах немецкого художника Денниса Пешке отражена символика этого мифа, а в декорациях чешского сценографа Отто Бубеничека использованы неравномерные зеркальные геометрические образы, напоминающие горы и созвездия. Происходящее на сцене захватывает публику интересным сюжетом, мощной энергетикой танцовщиков.

Главные партии Орфея и Эвридики в премьерном спектакле исполнили ведущие солисты театра «Астана Балет» Сундет Султанов и Айнур Абильгазина.

– Работа над постановкой проходила слаженно, в дружном тандеме. Наверное, в этом и особенность Кристины как хорео­графа: она давала нам свободу движения, свободу желания и выбора, как показать свои чувства. Иногда, бывает, хорео­графы устанавливают нам рамки, где мы обязаны выполнять точно поставленные задачи, и в этом плане работать с Кристиной очень комфортно. Что же касается моей героини, то я попыталась приблизить ее образ к реальности, сделать ее более приземленной, – рассказала Айнур Абильгазина.

Постановочный процесс разделился на два этапа: хореограф приезжала в Нур-Султан в феврале и две недели работала с дуэтами. Однако ввиду обширного репертуара и плотного графика гастролей театра подготовка на время была приостановлена. Возобновилась она лишь три недели назад, в насыщенном режиме, так как велась работа над массовыми сценами.

Во втором отделении вечера зрителю представляют балет «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана, премьера которого с большим успехом состоялась в «Астана Балет» в апреле текущего года. На сцену столичного театра один из самых известных черно-белых балетов, которые подарили Килиану мировое признание, перенес хореограф Стефан Жеромски.

Постановка действительно уникальная, так как проходит под живое звучание барабанов: четверо перкуссионистов, группа ударных симфонического оркестра театра во главе с концертмейстером Жасуланом Кабимоллой исполняют сложнейшее произведение Drumming американского минималиста Стивена Райха.

Безусловно, эти замечательные спектакли украсят культурную программу Дня столицы. Жителей и гостей Нур-Султана ждут в театре «Астана Балет» на Вечере европейской хореографии.

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