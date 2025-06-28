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В фестивале приняли участие ведущие отечественные и зарубежные учёные, этнографы и деятели культуры. В программе - этнографические театрализованные постановки, обряды закваски кумыса и дегустация национальных блюд, интерактивные культурные площадки, выставки, презентации и мастер-классы ремесленников, а также концерт в исполнении этноансамблей и творческих коллективов.

В 2018 году традиция «Кымызмурындык» была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это отражение уклада жизни, мировоззрения и гармонии казахского народа с природой.

Мероприятие проходит в рамках акции «БОЗОК В РЕГИОНАХ» и направлено на широкую популяризацию проекта по созданию Национального археологического парка «Бозок», а также на сохранение и возрождение нематериального наследия степных цивилизаций Евразии.

Сохранение национальных традиций – это не только культурное достояние, но и основа формирования исторической памяти молодого поколения и укрепления духовной преемственности, отмечают организаторы.

В 2021–2023 годах музей-заповедник «Бозок» провёл масштабные научно-этнографические экспедиции по изучению культуры степи, результатом которых стал научный сборник «Праздник кумыса в степях Евразии: лейтмотив, память и идентичность». Также был разработан и официально зарегистрирован авторский сценарий праздника «Кымызмурындык».