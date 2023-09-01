На учебу – с комфортом

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Дина Боранбаева, область Жетысу

К новому учебному году школьный автопарк региона пополнили семь новых комфортабельных автобусов.

 

фото Дмитрия Ерофеева

Ярко-желтые, современные, комфортабельные и самое главное – безопасные. Новые автобусы марок Hyundai, YUTONG и ПАЗ с просторными салонами предназначены специально для перевозки детей: удобные сиденья оснащены двойными ремнями безопасности, пре­дусмотрено место для багажа, а еще транс­порт адаптирован для ребят с особыми потребностями.

По данным управления образования области Жетысу, в текущем году автопарк учебных заведений пополнится 12 транс­портными средствами, семь из которых уже с 1 сентября выходят на маршрут. На их приоб­ретение из республиканского бюджета выделено 292,5 млн тенге. Оставшиеся пять автобусов, согласно договорным обязательствам, будут предоставлены в распоряжение школ до конца текущего года. Их закуп осуществляется за счет местного бюджета.

Ключи от транспорта в торжест­венной обстановке директорам учебных заведений вручил руководитель управления образования области Жетысу Марат Сулейменов. 24-местные автобусы получили талдыкорганский детский дом «Айналайын», средние школы Сарканского, Панфиловского и Алакольского районов, а также сразу две организации образования Кербулакского. Комфортабельный 40-местный автобус отправился к ученикам Коксуского района.

Как подчеркивают в управлении образования, обновление транспорта для подвоза учащихся проводится ежегодно. Так, в прошлом учебном году было приобретено семь автобусов. На данный момент организован подвоз 1 769 детей из 69 населенных пунктов.

– Новый учебный год для наших детей начался с такой прекрасной новости, – делится директор Актубекской средней школы Алакольского района Гульнар Тайкенова. – 16 ребят из села Каратума теперь будут ездить на занятия со всеми удобствами. Но помимо этого у всех учеников нашей школы появилась возможность выезжать на соревнования, конкурсы и олимпиады в райцентр и даже другие города. Спасибо огромное всем за заботу о подрастающем поколении!

#дети #Жетысу #Образование #школа #автобусы #школьный автопарк

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