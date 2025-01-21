Зима – время испытаний, особенно для тех, кому сложно самостоятельно справляться с суровыми погодными условиями. В Северо-Казахстанской области акция «Таза бейсенбі», организованная в рамках программы «Таза Қазақстан», объеди­нила волонтеров и неравно­душных граждан для помощи пожилым людям.

фото «Amanat»

В Мамлютском районе активис­ты партии «Amanat» провели субботник, оказав помощь пенсио­нерам в уборке дворов от снега. Особое внимание уделили одиноко проживающим пожилым людям, для которых расчистка снега стала серьезной проблемой. В тот же день участники субботника расчистили парк «Достық» в городе Мамлютке.

– Акция «Таза бейсенбі» позволяет не только оказать помощь, но и показать, что забота о людях – это наша общая ценность, – отметила исполнительный секретарь Мамлютского филиала партии Алтын Сагитова.

Планируется, что эта акция будет проходить каж­дую неделю в течение всего года. За 2024-й в районе было организовано более 150 субботников, собравших около 8 тыс. участников.

В Жамбылском районе волонтеры партии «Amanat» оказали помощь пенсионерам в расчистке дворов. Пожилые люди искренне благодарили за помощь.

– Даже в суровых условиях зимы можно рассчитывать на поддержку! – подчеркивает исполнительный секретарь Жамбылского филиала партии «Amanat» Владимир Волков. В Петропавловске акция «Протяни руку помощи» стала частью масштабной работы по поддержке социально уязвимых категорий граждан. Волонтеры посетили одиноких пенсионеров, помогли убрать снег и принесли воду.

С благодарностью приняла помощь и жительница города Тамара Филиппенко:

– У меня тяжелый артроз. Могу передвигаться только по дому. Ребята сделали для меня огромное дело. Спасибо им за внимание!

С начала 2025 года только в Петропавловске волонтеры расчистили более 600 дворов, а по всей области – около 2,5 тыс. Руководитель Молодежного ресурсного цент­ра города Дамир Абдин отметил, что такие инициативы помогают сотням людей каждый день.

К полезной и благородной акции присоединились и сот­рудники полиции Северо-Казахстанской области. Офицеры специального отряда быстрого реагирования и сотрудники районных отделений полиции помогали ветеранам органов внутренних дел и вдовам тружеников тыла. Они не только очищали дворы от снега, но и позд­равляли пенсионеров с праздниками, оказывали материальную помощь. Так, руководители управления полиции Петропавловска посетили дом пожилых людей «Аяла» в Рабочем поселке. Они уделили внимание каждому проживающему там, подчеркнув, что забота о старшем поколении – давняя традиция, которой дорожат в органах правопорядка.

Акция «Таза Қазақстан» не просто объединяет людей в общем деле. Она напоминает, что каждый из нас может сделать чью-то жизнь немного легче. И тогда снежные улицы становятся чище, а на сердце – теплее.