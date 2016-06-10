​На законных основаниях

Глава ведомства рассказал о деятельности министерства за отчетный период и планах на ближайшую перспективу. В частности, он подробно остановился на координирующей роли ведомства в законопроектной деятельности государства, социальной составляющей в работе Минюста, а также на вопросах, связанных с формированием и реализацией государственной политики в сфере исполнительного производства, проведения судебно-правовых экспертиз, организации охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
Б. Имашев, в частности, указал на то, что только за прошлый год через их министерство прошло 30 плановых и 30 внеплановых законопроектов. Само же ведомство ежегодно разрабатывает 6–8 таких документов. Сейчас на рассмотрении в Парламенте находятся разработанные Минюстом проекты законов об оценочной, судебно-экспертной деятельности, о здоровье населения в системе здравоохранения, о внесении изменений и дополнений в некоторые правовые акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства, а также о частной детективной деятельности в РК.
Вместе с тем наиболее уязвимой по-прежнему остается сфера предоставления услуг населению. Всего на сегодня за ведомством закреплено 53 вида госуслуг.
– При этом повышение качества государственных услуг – важный аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности госорганов, – отметил Б. Имашев.
В связи с этим министерством приняты меры по совершенствованию данной сферы, в том числе путем перевода производственного процесса в электронный формат. Это позволило сократить время на получение услуги до одного часа. Если же говорить о пользователях услуг, предоставляемых министерством, то среди них заметно активизировались в последние годы обладатели интеллектуальной собственности. Всего за пять лет их количество увеличилось втрое.
В разы больше стало сегодня и частных судоисполнителей. По мнению главы ведомства, это не только снизило нагрузку на государственных работников, но и облегчило прохождение необходимых процедур для истцов. Кстати, о том, как работает этот институт, какие преимущества он дает, можно узнать через правовую информационную службу, которая работает в Казахстане с 2011 года.
Бесплатные консультации, по словам министра, каждый желающий может теперь получить по телефонному номеру 119. Им уже воспользовалось более 650 тыс. человек. Но если вас интересуют исключительно нормы, статьи законов и НПА, то в министерстве рекомендуют сразу же обращаться на сайт Эталонного контрольного банка НПА страны. Систематизированная база имеет статус официального источника публикования данных и включает в себя весь перечень работающих в республике законов и нормативно-правовых актов.
По окончании выступления Б. Имашев ответил на вопросы жителей столицы и регионов, подключившихся к Астане через видеоконференц-связь. Кто-то просил министра дополнительно разъяснить новые положения законодательства о частных судебных исполнителях, кто-то – рассказать о порядке установления штрафов за нарушение правил дорожного движения. А отдельные активисты воспользовались возможностью мероприятия для того, чтобы рассказать о своих предложениях и идеях по работе кооперативов собственников квартир, нотариатов республики, поднять актуальные вопросы.