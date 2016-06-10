​На законных основаниях

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Инеш БЕРЖАНОВА

Глава ведомства рассказал о деятельности минис­терства за отчетный период и планах на ближайшую перспективу. В частности, он подробно остановился на координирующей роли ведомства в законопроектной деятельности государства, социальной составляющей в работе Минюста, а также на воп­росах, связанных с формированием и реализацией государственной политики в сфере исполнительного производства, проведения судебно-правовых экспертиз, организации охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Б. Имашев, в частности, указал на то, что только за прошлый год через их министерство прошло 30 плановых и 30 внеплановых законопроектов. Само же ведомство ежегодно разрабатывает 6–8 таких документов. Сейчас на рассмотрении в Парламенте находятся разработанные Минюстом проекты законов об оценочной, судебно-экспертной деятельности, о здоровье населения в сис­теме здравоохранения, о внесении изменений и дополнений в некоторые правовые акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства, а также о частной детективной деятельности в РК.

Вместе с тем наиболее уязвимой по-прежнему остается сфера предоставления услуг населению. Всего на сегодня за ведомством закреплено 53 вида госуслуг.

– При этом повышение качества государственных услуг – важный аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности госорганов, – отметил Б. Имашев.

В связи с этим минис­терством приняты меры по совершенствованию данной сферы, в том чис­ле путем перевода производственного процесса в электронный формат. Это позволило сократить время на получение услуги до одного часа. Если же говорить о пользователях услуг, предоставляемых министерством, то среди них заметно активизировались в последние годы обладатели интеллектуальной собственности. Всего за пять лет их количество увеличилось втрое.

В разы больше стало сегодня и частных судоисполнителей. По мнению главы ведомства, это не только снизило нагрузку на государственных работников, но и облегчило прохождение необходимых процедур для истцов. Кстати, о том, как работает этот институт, какие преимущества он дает, можно узнать через правовую информационную службу, которая работает в Казахстане с 2011 года.

Бесплатные консультации, по словам минист­ра, каждый желающий может теперь получить по телефонному номеру 119. Им уже воспользовалось более 650 тыс. человек. Но если вас интересуют исключительно нормы, статьи законов и НПА, то в министерстве рекомендуют сразу же обращаться на сайт Эталонного контрольного банка НПА страны. Систематизированная база имеет статус официального источника публикования данных и включает в себя весь перечень работающих в республике законов и нормативно-правовых актов.

По окончании выступления Б. Имашев ответил на вопросы жителей столицы и регионов, подключившихся к Астане через видеоконференц-связь. Кто-то просил министра дополнительно разъяснить новые положения законодательства о частных судебных исполнителях, кто-то – рассказать о порядке установления штрафов за нарушение правил дорожного движения. А отдельные активисты воспользовались возможностью мероприятия для того, чтобы рассказать о своих предложениях и идеях по работе кооперативов собственников квартир, нотариатов республики, поднять актуальные воп­росы. 

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