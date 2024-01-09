На земле и под землей Улытау

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Роза Рахметуллина

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и группа депутатов посетили область Улытау.

Поездка спикера Мажилиса началась встречей с активом региона – членами Совета ветеранов, депутатами областного маслихата и общественностью. Ерлан Кошанов обратил внимание улытаусцев на основные тезисы, изложенные в недавнем интервью Президента Касым-Жомарта Токаева «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед». По мнению спикера Мажилиса, прошедший год стал знаковым для страны, временем продолжения комплекс­ных реформ Главы государства и началом реализации новой экономической политики. Ерлан Кошанов рассказал об институциональных изменениях на всех уровнях государственной власти, подробно остановившись на достижениях страны и планах на ближайшее будущее. Он подчерк­нул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, обеспечено развитие экономики на уровне 4,9% и привлечение значительных иностранных инвестиций.

– Несколько дней назад я был на приеме у Президента. Одним из приоритетных вопросов он наз­вал развитие наших регионов. Возрожденная решением Главы государства область Улытау играет особую роль не только для местного населения, но и для всей нашей нации. В этой связи Президент дал поручение руководству области о строительстве в регионе ряда социально-культурных объектов и новых жилых домов. Его выполнение – важная задача для всех нас. Депутаты будут контролировать эту работу и всячески помогать реализации всех запланированных проектов, – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня область Улытау является самостоятельным регионом с большим потенциалом экономического, социального и культурного развития. Объем прив­леченных инвестиций достиг 171,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 45 млрд тенге. Стало активно развиваться строительство, поз­волившее ввести в эксплуатацию 67 тыс. кв. метров жилья.

Он также отметил, что первое в стране заседание Национального курултая в 2022 году по инициа­тиве Президента состоялось именно на земле Улытау.

– Улытау занимает особое историческое и духовное место в нашей истории. Здесь захоронен основатель Золотой Орды Джучи-хан. В своем интервью Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году будет отмечаться 800-летие Улуса Джучи. Это важное событие не только для самого региона, но и для изучения истории казахской государственности, – заключил Ерлан Кошанов.

На Жезказганской ТЭЦ мажилисмены заслушали доклады о ходе отопительного сезона и модернизации предприятия. Депутаты рассказали сотрудникам ТЭЦ о работе над новым законопроектом о теплоэнергетике, ответили на вопросы и выслушали предложения энергетиков.

Далее депутаты посетили Жезказганскую обогатительную фабрику и спустились в забой на шахте «Анненская» в г. Сатпаеве. На встрече с работниками предприятий Ерлан Кошанов рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию поручений Главы государства по решению наиболее актуальных проблем. В частности, о введении специальной выплаты для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и поправках по усилению безопасности труда на производстве. Также мажилисмены обсудили с рабочими и шахтерами имеющиеся вопросы по улучшению их социальной поддержки со стороны государства.

#мажилис #ТЭЦ #рабочая поездка #область Улытау

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