В этом году на востоке страны запланировано посадить 15,7 млн сеянцев хвойных и лиственных деревьев на общей площади 3,3 тыс. га, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, силами лесхозов уже посажено 3,8 тыс. сеянцев на площади 783 га. В целом в рамках поставленной Президентом задачи по масштабной посадке деревьев, на востоке страны под насаждения отведено почти 15 тыс. га земель гослесфонда. В каждом лесоучреждении действуют питомники, где выращивают свойственные для местной природы саженцы хвойных пород - сосны, пихты, ели, лиственницы, кедра.

«Спрос на посадочный материал постоянно растет, поэтому площади питомников год от года расширяются. Лесники своими силами занимаются заготовкой семян, готовят почву, ведут посев, обеспечивают полив и уход. Под места для посадок обычно выбирают площади, где прошли пожары или сплошные рубки», - рассказали в областном природоуправлении.

За период 2021–2024 годов в регионе уже высажено 24,4 млн сеянцев на площади 4,8 тыс. га. Как подчеркнули специалисты, намеченные объмы выполнены на 100%.

Общая площадь государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области составляет 2,9 млн га, в том числе 1,6 млн га лесопокрытая.