Начали за здравие, а дальше – чемодан без ручки?

Общество
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Елена Левкович

Купальный сезон в самом разгаре, но один из столичных пляжей «отдыхает» – купание там чревато как минимум занозами в нижних конечностях

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Триатлон-парк в городе любят: тут тебе и вело-, и беговые дорожки, и спортивно-игровой досуг под мостом. Людей летом – не протолкнуться. И когда городские власти анонсировали летом 2021 года открытие в этой парковой зоне еще и бассейна, даже двух – для взрослых и детей, инициатива была принята с благодарностью.

Проект радовал, действительно, симпатичная зона отдыха с сепарированными купальными «чашами» с мягким дном для детворы глубиной 1 метр и чуть глубже – 1,6 метра – для купающихся постарше. И все это на оборудованном раздевалками дощатом островке, как обрисовал тогдашний руководитель столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев.

Итоговая реализация, правда, была не столь впечатляющей: и островок не такой масштабный, как рисовался, и «чаши» поменьше на вид. Но народ потянулся – детям тут все-таки безопаснее, да и фудкорт под боком. И главное – бассейны бесплатны!

Только недолго музыка играла и дети плескались. Как-то быстро это место стало терять свой изначально ухоженный вид. Да и спортивно-ориентированные горожане вдруг оказались недовольны: зачем было в таком парке делать бассейны? Людей прибавилось, а они, мол, мешают бегунам и велосипедистам, потому что платформа и кафешные столики находятся рядом с дорожками.

А ровно через год и вовсе прозвучало: «Построенный в прошлом году пляж в районе Триатлон-парка не соответствует всем требованиям законодательства и использованию населением не подлежит. Призываю гостей и граждан столицы не использовать данный пляж для купания во избежание несчастных случаев, а также воздействия административных штрафов», – именно так и изрек на брифинге бывший в ту пору начальником управления гражданской обороны ДЧС Астаны Ратбек Демеуберген в июне 2022 года.

Прошло два года, за которые не подлежащий использованию населением искусственный пляж так никто и не взялся привести в порядок. На фото прекрасно видно, в каком он сейчас состоя­нии: дощатая платформа ша­тается и пошла дырами и буграми, так называемые бассейны больше напоминают загоны для выращивания дешевых сортов рыбы. Да даже рыбы, наверное, отказались бы расти в таких условиях!

Выходит, очередной чемодан без ручки? И демонтировать жалко, и довести до ума никак...

#строительство #досуг #бассейн #Триатлон-парк

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