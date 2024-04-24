Начались работы по модернизации международного пункта пропуска «Бахты»

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Флора Левина

В соответствии с программой с января 2023 года в области Абай проводятся строительно-монтажные работы по модернизации и техническому дооснащению пунк­та пропуска «Бахты». Завершение строительства планируется в четвертом квартале текущего года.

фото пресс-службы акимата области Абай

 

Проектом предусматривается оснащение МПП современными техническими средствами таможенного контроля, соответствую­щими международным стандартам.

Согласно проекту, планируется увеличение числа инспекционно-досмотровых комплексов по сканированию товаров и транспортных средств до трех линий. Также до семи единиц вырастет количество оборудования по измерению весогабаритных параметров автотранс­портных средств.

Начато строительство современного пассажирского терминала, где предусмотрены отдельные линии для таможенного контроля при въезде и выезде граждан, их багажа и ручной клади. На каждой линии предусматривается система «зеленого» и «красного» коридоров.

Также в пункте пропуска намечено увеличение количества полос до шести. Все таможенные процессы будут автоматизированы, а информационные системы таможенного оформления и контроля – интегрированы.

«Результатом осуществления проекта модернизации станет увеличение пропускной способности МПП «Бахты» только в одну сторону при восьмичасовом режиме работы от 60 до 500 единиц автотранспортных средств, по пропуску пассажиров – до 1 000 физических лиц, – сообщили в пресс-службе. – С мая 2023 года автомобильные пункты пропуска, расположенные на казахстанско-китайской границе, работают семь дней в неделю, по 12 часов в день».

После завершения проекта модернизации пропускная способность пункта пропуска «Бахты» дополнительно увеличится еще на 50%.

От осуществления проекта ожидаются сплошные плюсы – начиная от создания комфортабельных условий для работы сотрудников государственных контролирующих органов и участников внешнеэкономической деятельности до перевозчиков товаров, а также граждан, пересекающих государственную границу в пункте пропуска.

Увеличение пропускной способности МПП существенно сократит время нахождения товаров и транс­портных средств под таможенным контролем на государственной границе, заметно уменьшит затраты на осуществление таможенного контроля, что позволит снизить себестоимость ввозимых товаров. Созданные благоприятные условия будут главной особенностью пункта пропуска по привлечению участников внешнеэкономической деятельности.

#область #акимат #таможня #авто #пропуск #пункт #Баксы

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