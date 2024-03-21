Надежное будущее

О нюансах на брифинге рассказала председатель правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» Аида Курмангалиева.

– Пенсионный аннуитет гарантирует выплаты на протяжении всей жизни человека и защищает потребителя от инвестиционных рисков, рисков пережития и инфляции, – отметила Аида Курмангалиева.

Одной из главных особенностей получения пенсии от страховой компании является то, что при достаточности пенсионных накоплений ее можно начать получать женщинам уже в 53 года, а мужчинам – в 55 лет. При этом обладатель пенсионного аннуитета продолжает трудиться и отчисляет накопления в Единый накопительный пенсионный фонд.

В целях развития данного продукта лица, за которых работодатель производил обязательные профессиональные пенсионные взносы (как правило, люди, занятые на работе с вредными условиями труда), имеют возможность заключения договора пенсионного аннуитета с 50 лет.

– Существует также отложенный, так называемый «отсроченный» пенсионный аннуитет, приобрести который можно начиная с 45 лет. Он позволяет лицам, имеющим достаточную сумму накоплений в ЕНПФ, перевести накопления в компанию по страхованию жизни и начать получать выплаты из своих пенсионных накоплений до официального выхода на пенсию, – уточнила Аида Курмангалиева.