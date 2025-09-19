Как известно, поездки лучше всего расширяют наши представления о мире. К тому же, только узнавая, как там у них, мы начинаем понимать, что и как происходит у нас.

– Если предки оставили корейцу в наследство хотя бы клочок земли, его жизнь удалась, – говорила нам гид Санни.

А я, видя, как в этой небольшой гористой стране ухожен каждый возможный для земледелия учас­ток, вспоминала наши бескрайние поля и степи. И, конечно, испытывала гордость за наши просторы, но и понимала, насколько мы порой не ценим того, что имеем.

Улицы наших городов широкие, но передвигаться по ним без затруднений не получается из-за низкого качества дорог. В Корее же дороги настолько хороши, а водители настолько дисциплинированы, что ездить там сплошное удовольствие. Безопасность также обеспечивается при помощи огромного количества камер видеонаблюдения, даже на загородных трассах.

Курение в общественных местах в Корее запрещено, и нарушителю тотчас придет уведомление о наложенном штрафе. Нет здесь и так привычных нам уличных урн. Реально, выбросить фантик или тот же окурок – настоящая проблема. Корейцы просто воспитаны не сорить и забирать свой мусор с собой буквально до дома. Туристам в этом смысле приходится непросто, но со временем привыкаешь к такому образу жизни, видя порядок вокруг.

Ну, и особые дифирамбы хотелось бы спеть корейским туалетам! Все уникальные исторические места, национальные природные парки, объекты культуры не были бы оценены мной по достоинству, не будь там элементарных удобств. Все туалеты в Корее бесплатные, они есть повсюду, по крайней мере, в туристических местах, и все они могут сравниться лишь с теми, что у нас есть в торговых центрах или лучших ресторанах. Даже на сеульском рынке, где готовят и продают традиционную корейскую еду (место очень специфичное), я без труда нашла приличную уборную со всем необходимым.

Туалеты в Корее разнились лишь по наличию⁄отсутствию кондиционеров и своим размерам. Где-то это были всего две-три кабинки, а на придорожных сервисах, о которых можно рассказывать отдельно, их количество могло исчисляться десятками. Всюду в наличии туалетная бумага, мыло, салфетки, сушилки для рук. И никакого запаха! Часто унитазы автоматические, даже смывать не приходится. И найти общественные туалеты всегда было очень просто, повсюду установлены указатели.

В целом от страны остались самые наилучшие воспоминания отчасти и благодаря этой, казалось бы, незначительной, но такой важной детали.

И Казахстану нужно брать пример, потому что пока у нас с этим проблемы. Как заядлый турист говорю: нечего сетовать по поводу слабых турпотоков, пока турис­ту элементарно некуда сходить по нужде.