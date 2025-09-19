Надо брать пример

Колонка обозревателя
141
Асель Муканова

Начало сентября подарило мне прекрасное путешест­вие по Южной Корее. По приглашению представительства Национальной организации туризма Кореи в нашей стране группа казахстанских журналис­тов побывала в нес­кольких городах, познакомилась с богатой историей и уникальной культурой корейцев.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, поездки лучше всего расширяют наши представления о мире. К тому же, только узнавая, как там у них, мы начинаем понимать, что и как происходит у нас.

– Если предки оставили корейцу в наследство хотя бы клочок земли, его жизнь удалась, – говорила нам гид Санни.

А я, видя, как в этой небольшой гористой стране ухожен каждый возможный для земледелия учас­ток, вспоминала наши бескрайние поля и степи. И, конечно, испытывала гордость за наши просторы, но и понимала, насколько мы порой не ценим того, что имеем.

Улицы наших городов широкие, но передвигаться по ним без затруднений не получается из-за низкого качества дорог. В Корее же дороги настолько хороши, а водители настолько дисциплинированы, что ездить там сплошное удовольствие. Безопасность также обеспечивается при помощи огромного количества камер видеонаблюдения, даже на загородных трассах.

Курение в общественных местах в Корее запрещено, и нарушителю тотчас придет уведомление о наложенном штрафе. Нет здесь и так привычных нам уличных урн. Реально, выбросить фантик или тот же окурок – настоящая проблема. Корейцы просто воспитаны не сорить и забирать свой мусор с собой буквально до дома. Туристам в этом смысле приходится непросто, но со временем привыкаешь к такому образу жизни, видя порядок вокруг.

Ну, и особые дифирамбы хотелось бы спеть корейским туалетам! Все уникальные исторические места, национальные природные парки, объекты культуры не были бы оценены мной по достоинству, не будь там элементарных удобств. Все туалеты в Корее бесплатные, они есть повсюду, по крайней мере, в туристических местах, и все они могут сравниться лишь с теми, что у нас есть в торговых центрах или лучших ресторанах. Даже на сеульском рынке, где готовят и продают традиционную корейскую еду (место очень специфичное), я без труда нашла приличную уборную со всем необходимым.

Туалеты в Корее разнились лишь по наличию⁄отсутствию кондиционеров и своим размерам. Где-то это были всего две-три кабинки, а на придорожных сервисах, о которых можно рассказывать отдельно, их количество могло исчисляться десятками. Всюду в наличии туалетная бумага, мыло, салфетки, сушилки для рук. И никакого запаха! Часто унитазы автоматические, даже смывать не приходится. И найти общественные туалеты всегда было очень просто, повсюду установлены указатели.

В целом от страны остались самые наилучшие воспоминания отчасти и благодаря этой, казалось бы, незначительной, но такой важной детали.

И Казахстану нужно брать пример, потому что пока у нас с этим проблемы. Как заядлый турист говорю: нечего сетовать по поводу слабых турпотоков, пока турис­ту элементарно некуда сходить по нужде.

Все колонки автора
#туризм #Южная Корея #уборная

Популярное

Все
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Преемственность поколений
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Говорят участники съезда
Плывет над городом колокольный звон
Торгай возродит дорога
Книжное богатство пополняет фонды
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Надо брать пример
2025 по Фаренгейту
Указ Президента Республики Казахстан
Алан Бурибаев – с новым авторским проектом в «Астана Опера»
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Его сердце принадлежало родной земле
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

Не роскошь, а средство передвижения
Футбол – на коммерческие рельсы
Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Синдром 7 сентября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]