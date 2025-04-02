Нагаспаев доложил Президенту о работе и планах Минпрома

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства заслушал доклад о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Ерсайын Нагаспаев, в сфере промышленности по итогам прошлого года наибольший рост достигнут по инвестициям в основной капитал и экспорту обработанной продукции. В этом году планируется закрепить тенденцию роста и увеличить объем производства.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе в сферах геологии и цифровизации. По словам министра, запущена Единая платформа недропользования, оцифрованы градостроительные проекты, планируется внедрить единую квитанцию коммунальных услуг до уровня сел, формируется база геологической изученности с помощью искусственного интеллекта.

По итогам встречи Президент поставил перед министром ряд первоочередных задач. Поручено увеличить выпуск продукции средних и верхних переделов, создать в текущем году единый реестр отечественных производителей, усилить работу по привлечению инвесторов. Также важно обеспечить строительство запланированного объема жилья, максимально охватить население водоснабжением, оцифровать процессы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также министерству предстоит своевременно ввести в эксплуатацию объекты обрабатывающей промышленности, качественно и своевременно провести реформы в сфере недропользования.

Глава государства особо подчеркнул необходимость держать на жестком контроле вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей.

 

#Токаев #отчет #Минпром #Нагаспаев

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