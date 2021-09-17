​Награды – лучшим!

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Женис Байтурин, Актюбинская область

Аким области Ондасын Уразалин вручил благодарственные письма от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева и ценные подарки актюбинцам Рустаму Валееву и Ернару Батыржанову – победителям престижных международных предметных олимпиад.

Стоит отметить, что выпускник НИШ города Актобе Рустам Валеев впервые в истории страны завоевал золотую медаль Международной олимпиады по географии, которая проводится с 1996 года. Актюбинец стал лучшим из 200 школьников, представлявших 46 государств. Олимпиада была организована в Стамбуле, но в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире прошла в онлайн-формате.

В свою очередь ученик ­11-го класса лицея «Білім – инновация» Ернар Батыржанов достойно выступил на Меж­дународной олимпиаде по биологии (IBO), которая проходила с 18 по 23 июля в португальском городе Лиссабоне в онлайн-формате. Молодой человек стал бронзовым призером. Всего в олимпиаде участ­вовали 300 школьников из 70 стран.

В ходе встречи с олимпийцами и их педагогами-наставниками были обсуждены актуальные вопросы развития образования, работы с одаренными детьми, подготовки школьников к предметным олимпиадам в рамках поручений, озвученных Президентом страны в его сентябрьском Послании. Аким области пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе и плодотворной деятельности на благо страны.

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