Во встрече принял участие аким города Габит Сыздыкбеков, который выразил признательность трудовым коллективам коммунальных и сервисных служб. На прием были приглашены работники сфер городского благоустройства, озеленения, дорожного хозяйства, освещения и коммунальных услуг. Встреча прошла в свободном формате, в рамках которой обсуждались повседневная работа, актуальные проблемы отраслей и планы на будущее.

Отмечая значимость труда сотрудников коммунальных предприятий, Габит Сыздыкбеков подчеркнул, что именно благодаря ежедневной и зачастую незаметной работе людей труда обеспечивается комфортная и безопасная жизнь горожан. Он поздравил участников мероприятия с наступающим Новым годом и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов.

Награжденные поблагодарили за оказанное внимание и выразили готовность продолжать работу на благо города и страны. Подобные мероприя­тия однозначно способствуют повышению престижа рабочих профессий и укреплению социальной стабильности в обществе.