Налогов поступает все больше

Как сообщили в региональном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, всего за 10 месяцев малый бизнес перечислил 114,1 млрд тенге налогов, что на 28,4% больше по сравнению с 2023 годом. Это говорит об увеличении деловой активности и устойчивости предприятий. Кроме того, в сегменте малого и среднего бизнеса отмечен рост инвестиций в основной капитал на 31%, достигший 326,1 млрд тенге. Индекс физического объема выпуска продукции составил 105,6%.

По словам специалистов, положительная динамика связана с мерами поддержки, предусмотренными гос­программами «Дорожная карта бизнеса», «Экономика простых вещей», а также региональной программой «Ақ-ниет».