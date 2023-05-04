Налоговый недобор

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) подготовил обзор консолидированного бюджета республики за первый квартал 2023 года. В числе ключевых тенденций отчетного периода названо заметное снижение темпов роста налоговых поступлений. Так, если в первом квартале 2022-го рост данного показателя составлял 100%, то в текущем он замедлился до 21%.

Замедление происходило на фоне высокой базы прошлого года, более низких тенговых цен на нефть и невысокого роста добычи черного золота. В первом квартале этого года нефтедобыча выросла на 1,2%, тогда как годом ранее данный показатель составлял внушительные 8,9%.

В результате за первый квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 23% против показателя в аналогичном периоде прошлого в 30,9%. При этом суммарный годовой объем поступлений в бюджет, по актуальному прогнозу социально-экономического развития, вырастет до 28,3 трлн тенге с показателя в 22,6 трлн тенге в 2022 году (+25%).

«Среди потенциальных рисков исполнения указанного прогноза отметим более низкие цены на нефть (средняя цена с начала года 82,6 доллара, но в бюджет заложена цифра 85 долларов за баррель), необходимость соблюдения сделки ОПЕК+ (с мая добыча в стране должна сократиться на 78 тыс. баррелей в сутки) и дальнейшее сокращение спроса на сырье ввиду рецессии мировой экономики», – отмечают аналитики АФК.

С другой стороны, рост ставок налога на добычу полезных ископае­мых в горнорудном секторе, меры по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики могут способствовать перевыполнению плана.

На фоне реализации комплекс­ного плана по противодействию теневой экономики за последние три года доля теневого сектора снизилась с 27% до 19,8% к ВВП, что обеспечило 2 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет.

В то же время расходы бюджета выросли на 18%, или 0,9 трлн тенге, – до 5,9 трлн тенге, превышая доходную часть на 3%, или 0,2 трлн тенге. Наиболее сильно выросли затраты на сферу образования (+387 млрд тенге), соцпомощь и соц­обеспечение (+211 млрд тенге) и обслуживание госдолга (+154 млрд тенге), на которые приходятся 83% от совокупного прироста расходов.

Для финансирования дефицита бюджета (0,2 трлн тенге), покрытия отрицательных остатков бюджетных средств (0,7 трлн тенге) и погашения займов (0,3 трлн тенге) было привлечено новых займов на 1,2 трлн тенге при годовом плане привлечений 5,8 трлн тенге. Таким образом, годовой план по привлечению займов исполнен на 20,5%.

Тем временем объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 981 млрд тенге. Напомним, на фоне приостановки действия бюджетного правила объем изъятий из Нацфонда в текущем году увеличен до 4 трлн тенге.

Трансферты сохраняются выше 4 трлн тенге четвертый год подряд и серьезно затрудняют цели по доведению его активов до 100 млрд долларов к 2029 году. Кроме того, данное положение дел увеличивает денежную массу и инфляционное давление в экономике.

Важным индикатором самочувствия экономики страны выступает показатель платежного баланса. Согласно предварительной оценке Национального банка, текущий счет платежного баланса в I квартале 2023 года вновь сложился с существенным дефицитом: минус 1,6 млрд долларов против профицита в 4,8 млрд долларов в І квартале 2022-го.

Основной причиной формирования дефицитного текущего счета выступило падение экспорта нефти и газа на 26% при росте импорта на 41%. При этом доходы иностранных прямых инвесторов существенно не изменились. Чистый отток по финансовому счету составил 1,2 млрд долларов и по-прежнему определялся операциями с валютными активами Нацфонда и резерв­ными активами.

По оценке экспертов АФК, снижение экспортных доходов на фоне рос­та импорта, выплат иностранным инвесторам и приобретения зарубежных активов может оказывать давление на курс нацвалюты. На этом фоне позитивным фактором стало замедление инфляции. В годовом выражении по итогам апреля она сложилась на уровне 16,8% в сравнении с 18,1% месяцем ранее.