Аудит выявил нарушения в госзакупках на 288 млрд тенге

Министр финансов – заместитель премьер-министра Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК сообщил о нарушениях на 288 миллиардов тенге по результатам аудита, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, за 9 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено более 475 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 10 трлн тенге.

"По итогам проверок установлены нарушения по 31 650 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 851 аудиторское мероприятие. Аудитом охвачено порядка 3,6 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 288 млрд тенге. Нарушения устранены на 272 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 638 рекомендаций", – проинформировал Жамаубаев.