Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Водное хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

В Жамбылской области прокуратура совместно с представителями Министерства водных ресурсов, акиматом и научным сообществом обсудила острые проблемы рационального водопользования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверки выявили около 400 неучтенных и неустраненных самоизливающихся скважин, ежедневные потери из которых составляют миллионы литров. Кроме того, десятки предпринимателей используют воду без разрешений, что угрожает экосистеме региона и требует срочных мер.

Нарушения водного законодательства также выявлены при эксплуатации объектов аквакультуры и зон отдыха, не получивших лимиты и разрешения на специальное водопользование.

Например, свыше 20 предпринимателей, занимающихся искусственным разведением рыбы, использовали воду из скважин, дренажных каналов и других источников без разрешительных документов.

Кроме того, озвучены проблемы систем ирригации и полива зеленых насаждений, возникших из-за выхода из строя более 60% скважин в областном центре.

По всем указанным нарушениям прокурорами внесены акты надзора об их устранении и об административной и дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Прокурор области Нургалым Абдиров подчеркнул актуальность работы в рамках инициированного прокуратурой Комплексного плана и реализуемого проекта, а также необходимость повышения эффективности контроля в данной сфере и улучшения культуры потребления воды.

Приглашенный руководитель Департамента профильного министерства сообщил о принимаемых мерах на центральном уровне по цифровизации объемов подземных вод и проводимой работе по снижению дефицита водных ресурсов.

Акимат области представил результаты обследования 11 месторождений для целей орошения, а также планы по ирригации и аграрному развитию региона.

Участники совещания приняли решение о дальнейших совместных мерах по повышению эффективного водопользования и реализации совместного плана. Эти шаги через ужесточение правовых требований помогут сохранить драгоценные водные ресурсы и приведут к устойчивому развитию сельского хозяйства и улучшению экологии в области.

#Жамбылская область #Министерство водных ресурсов #проблемы рационального водопользования

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