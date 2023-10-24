"Наши цели на будущее амбициозны" – Смаилов о развитии здравоохранения

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на открытии 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая будет проходить в Астане до 26 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

Казахстан первым среди стран Центральной Азии проводит сессию ЕРК на своей территории. В ней принимают участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, министры здравоохранения, вице-министры и эксперты в области медицины из 54 стран мира. 

В рамках двухдневной сессии участники обсудят актуальные вопросы сферы здравоохранения, в том числе достижение целей устойчивого развития ООН, борьбу с инфекционными и неинфекционными заболеваниями и др.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что здоровье граждан является одним из главных приоритетов для Казахстана. Так, с момента обретения независимости достигнут значительный прогресс в обеспечении всеобщего охвата жителей медицинскими услугами, внедрено социальное медицинское страхование. 

«Мы ведем целенаправленную работу по профилактике заболеваний и продвижению здорового образа жизни в обществе», – сказал он. 

Премьер-министр подчеркнул, что в республике создана разветвленная инфраструктура первичной медико-санитарной помощи. В каждом регионе функционируют центры лучших практик с семейным принципом обслуживания. В целом финансирование ПМСП сегодня составляет 56% от общего объема.

В прошлом году правительство РК утвердило национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках него будут введены 655 новых объектов первичной помощи и модернизированы 32 районные больницы для оказания медуслуг жителям сельских и отдаленных населенных пунктов.

Алихан Смаилов также добавил, что в республике созданы централизованная служба скорой помощи и условия для развития медицинской авиации. 

«Помимо инвестиций в инфраструктуру, мы должны помнить, что оказание медицинской помощи требует от медработников высокой квалификации и самоотдачи. Поэтому мы стремимся создать им достойные условия для работы. В этой связи ежегодно увеличивается заработная плата врачей на 30%, а средних медицинских работников – на 20%», – отметил премьер-министр. 

По его словам, правительство уделяет большое внимание цифровизации отрасли, интеграции и стандартизации всех информационных систем. Например, планируется внедрение электронных паспортов здоровья, чтобы каждый гражданин имел полный доступ к соответствующей информации. 

Кроме того, Алихан Смаилов отметил, что в следующем году будет открыт новый Национальный научный онкологический центр с протонной терапией.

«Наши цели на будущее амбициозны. Мы намерены и дальше укреплять нашу систему здравоохранения», – подчеркнул он. 

В заключение премьер-министр обозначил открытость Казахстана к дискуссиям и рекомендациям в части развития медицинской сферы. 

«Мы готовы делиться своим опытом и выдвигать идеи, которые будут определять развитие систем здравоохранения в нашем регионе», – подытожил Алихан Смаилов. 

#казахстан #здравоохранение #Смаилов #премьер-министр #Правительство #ВОЗ

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