Наследие, созвучное времени

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Айгуль Турысбекова, Алматы

В КазНУ им. аль-Фараби состоялось мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Рахметоллы Райымкулова.

фото пресс-службы КазНУ им. аль-Фараби

В рамках научно-практичес­кой конференции здесь состоялась презентация книг «Ғибратты ғұмыр», «Серая бабочка», «Литературное наследие: художественный и национальный характер», посвященных жизни и творчеству писателя и общественного деятеля. Была организована также выставка фотографий и книг, уникальных рукописей прозаика, переводчика, участника Великой Отечественной войны.

Обращаясь к участникам конференции, советник Президента РК Малик Отарбаев зачитал приветственное письмо Главы государства.

«Рахметолла Райымкулов внес большой вклад в развитие нашей духовности. Произведения писателя нашли отклик в сердцах читателей и получили заслуженную оценку. Он также перевел на казахский язык классические зарубежные произведения и оставил богатое духовное наследие. Трудовая деятельность писателя, несомненно, станет примером для подрастающего поколения», – говорится в письме Касым-Жомарта Токаева.

Также были зачитаны приветственные обращения министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, министра культуры и спорта Асхата Оралова.

Автор известных произведений «Человек-верблюд», «Зеленый заслон» родился 11 мая 1913 года в селе Караманас Бос­танлыкского района современной Ташкентской области. Свой творческий и научный путь Рахметолла Райымкулов начал в 1935-м в Ташкентском педагогическом институте, а уже в 1941-м ушел на фронт. После окончания войны занялся писательской деятельностью, преподавал на факультете журналистики в КазНУ им. аль-Фараби, работал в редакциях республиканских изданий, активно занимался общественной работой.

По словам дочери писателя Актоты Райымкуловой, готовясь к этой научно-практической конференции, организаторы заново открыли для себя его творчество. Мысли, заложенные в произведениях Рахметоллы Райымкулова, актуальны и сегодня – это патрио­тизм, независимый Казахстан, любовь к Родине.

– Рахметолла Райымкулов – человек, который придал новый импульс развитию казахской литературы. Каждое его произведение доходит до самого сердца читателя. Мы не должны забывать наших писателей, оставивших огромный след в литературном мире, – отметил писатель и драматург Дулат Исабеков.

По мнению известного журналиста и общественного деятеля Сауытбека Абдрахманова, примечательно, что конференция проходит в стенах университета, где Рахметолла Райымкулов преподавал в послевоенные годы.

– Оценка – категория сравнительная. В этом плане вспоминаются слова классика нашей литературы Мухтара Магауина, который говорил, что Рахметолла Райымкулов воплотил в себе все лучшие черты национальной литературы, национального характера и менталитета. Даже те его произведения, которые, казалось, посвящены классовой борьбе, сегодня обретают новую интерпретацию, – отметил Сауытбек Абдрахманов.

В рамках конференции были награждены победители литературного конкурса среди студентов и молодежи, посвященного 110-летию писателя. В этот же день прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски на доме, где жил Рахметолла Райымкулов.

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