У подножия гор Каратау в Жамбылской области в рамках фестиваля «Қызғалдақ мұра» - «Наследие тюльпанов» прошли соревнования по национальным видам спорта, выставки ремесленников и культурные мероприятия, отражающие богатство казахских традиций, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

На специально подготовленных площадках около 300 участников приняли участие в состязаниях по аударыспақ, национальной казахской борьбе, қошқар көтеру (поднятие барана), жілік шағу (ломание кости рукой), дәстүрлі садақ ату (традиционная стрельба из лука), асық ату (игра в асыки), арқан тарту (перетягивание каната), желке тарту (силовое состязание с канатом на шее).

Особое внимание привлекла құмай тазы жарысы (забеги с участием тазы). Эта часть программы особенно впечатлила иностранных гостей фестиваля.

Спортивные соревнования прошли при поддержке спонсоров. Призовой фонд составил 3 миллиона 450 тысяч тенге.

Кульминацией фестиваля стала захватывающая игра в кокпар. Ловкость всадников и накал борьбы вызвали настоящий восторг у зрителей, подчеркнув силу и красоту национальных традиций.

На территории фестиваля развернулся этноаул. 150 мастеров представили зрителям разнообразные изделия: одежду из шерсти, приданое для невест, предметы быта и авторские вязаные игрушки. Выставка стала площадкой для демонстрации богатства казахского прикладного искусства и творческого наследия ремесленников.