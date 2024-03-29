Наследие Укижан Садуакаскызы

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Далелхан Коккозов, Астана

Дочь восстановила труды своего отца Садуакаса Гильмани

В научной библиотеке Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева состоялись два взаимо­связанных знаковых мероприя­тия. Организованные в месяц Рамадан, они имеют отношение к вере и разуму, религии и традициям, да и в целом к остро обсуждаемым на сегодняшний день высоким задачам воспитания и образования.

Состоялась презентация выпущенной в издательстве «Фо­лиант» (Астана) книги «Өмірімнен ескерт­кіш» Укижан (Мумины) Садуакас­кызы, к которой до 97-летнего возраста люди шли за благословением. Она восстановила многие труды своего отца – известного религиоведа Садуа­каса Гильмани и пропагандировала его учение. 40 печатных листов были подготовлены на основе 11 тетрадей дочери кази. Составила и написала предисловие Гульбайра Отелбай, кандидат филологических наук, доцент этого университета. Автор доверила ей рукописи за год до своей смерти. Спонсор книги – Ерлан Барлыбаев, бизнесмен, политический деятель.

Садуакас Гильмани – известный религиовед, в 20–30-е годы подвергавшийся гонениям за свои взгляды и убеждения деятель, в 1952–1972 годах духовный лидер казията Казахстана, переводчик. Его объемное наследие все еще не издано как полное издание. Составленный им арабско-казахский словарь из 108 тыс. слов до сих пор не опубликован.

Книга «Өмірімнен ескерт­кіш» доказывает верность отважной казахской девушки заветам отца даже в эпоху атеизма, ее трудолюбие и здравомыслие. А главное – она дорожила непреходящим духовным наследием, всегда пропагандировала гармонию религии и традиций. Издание предназначено для архивных работников, религиоведов, крае­ведов, всех интересующихся историей духовности.

Презентацию книги открыл директор библиотеки доцент Бакытжан Оразалиев. Профессор Серик Негимов, доцент Гульбайра Отелбай, подготовившая книгу к печати, общественные деятели, краеведы Омирсерик Ержанов, Манап Абдирешов, почтенные Балапан Айтбаева, Морбан Жиенбекова, сын Укижан Садуакаскызы – Самат Каримов поделились своим мнением. Встречу провел заведующий отделом казахской литературы ученый Кайырбек Кеменгер.

В одно время с этим мероприя­тием доцент кафедры религио­ведения Кеншилик Тиышхан и директор департамента молодежи, культуролог Жамбыл Тилепов провели для религиоведов, историков, филологов, студентов-магистров культурологии мас­тер-класс «Жизнь, посвященная продвижению наследия отца». Он был посвящен анализу смыс­ловых и текстовых особенностей рукописей, собранных Укижан (Муминой) Садуакаскызы. По итогам мастер-класса участники напишут эссе о книге-наследии «Өмірімнен ескерткіш».

Мероприятия вызвали живой интерес как у старшего поколения, так и у молодежи.

#книга #презентация #Өмірімнен ескерт­кіш #Садуакас Гильмани

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