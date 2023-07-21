Настоящий аромат дорог

О лекции Антона Кротова в одном из столичных кафе я узнала случайно, в соцсети. К сожалению, на встречу собралось не более десятка человек. Но оно и понятно: любителей путешествовать автостопом, что чаще всего делает Антон, на самом деле не так много.

Однако встреча с Кротовым оказалась полезной не только для потенциальных путешественников, но и, в общем-то, для любого думающего человека. Но обо всем по порядку.

Пока народ собирался, я не преминула спросить у россиянина о Казахстане. Антон очень любит Кыргызстан, Таджикистан, о которых даже написал отдельные книжки. А вот о нашей стране, как оказалось, знает совсем немного, хотя приезжает сюда далеко не в первый раз, начиная еще с 1990-х годов.

– Я не большой специалист по Казахстану, – признался он в интервью. – Алматы и Уральск –интересные города. Что касается Астаны, то я вижу, что жизнь здесь постепенно улучшается. 25 лет назад центральный проспект Республики с пятиэтажками, обшитыми пластиком, был, наверное, единственным, чем можно было похвастаться. А сейчас появилась совершенно новая часть города – левобережье, много чего построили, облагородили. В целом столица хорошеет.

На вопрос, что еще надо бы сделать в Астане, Кротов справедливо предложил обратиться к тем, кто живет здесь хотя бы года три, и сослался на свое поверхностное мнение. Вот бы так поступали все гости!

И все-таки одно предложение путешественник озвучил: городу необходимо метро, наземное или подземное – неважно, главное – не тащиться на автобусе по часу из одного конца в другой. Про проблемы с LRT он, конечно, слышал, но, как мне показалось, не удивлен и рад, что его все-таки решили достроить. Говорит, что хищения – проблема всех постсоветских стран.

Всегда в пути

Однако настало время лекции, и Антон начал рассказ о себе. В Астану он вместе с друзьями прибыл из Уральска, далее им предстоял путь в Караганду, Алматы, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Оттуда уже вдвоем с супругой Антон планирует проехать автостопом по Афганистану.

Всего в дороге он проводит по 10 месяцев в году. Активно путешествовать начал с 15 лет, поначалу из Москвы на электричках, потом освоил автостоп и стал всем об этом рассказывать.

В 1995 году соз­дал Академию вольных путешествий, адепты которой ездят по всему миру, собирают информацию о том, как делать это наи­более простым и дешевым методом, сколько где стоит еда, жилье, какие нравы, и распространяют эти знания на лекциях, в книгах, в Интернете и на своих регулярных слетах, которые называют «Лесной трезвый сход вольных путешественников».

Антон Кротов – автор 65 книг! Главная из них – «Прак­тика вольных путешествий» – переведена на 10 языков. Собственно, за счет продаж своих трудов Антон и может колесить по миру, за 33 года он посетил все регионы России и 139 стран мира. Прикупили несколько книжиц и мы, тем самым внеся лепту в развитие туризма.

– Вольные путешествия предполагают, что перемещаемся мы самостоятельно, без помощи гидов и турфирм, ночуем в гостях у местных жителей, ездим автостопом или на самом дешевом наземном транспорте, питаемся обычной местной пищей, общаемся с местными без переводчиков и стараемся увидеть мир таким, какой он есть, а не как нам хотят его предъявить пугливые журналисты или продавцы путеводителей. Вольные путешествия оказываются интереснее, веселее и дешевле, чем буржуйские или коммерческие. Мы стараемся почувствовать настоящий аромат дороги, – так охарактеризовал свой образ жизни Антон Кротов.

Еще один интересный проект вольных путешественников называется «Дом для всех». Это когда в каком-нибудь городе мира снимается жилье и объявляется, что каждый человек может приехать и жить там бесплатно или за небольшие пожертвования. Такие дома возникали уже 75 раз в разных точках планеты и использовались как база для исследования региона на 2, 3 или 4 месяца. Кстати, прошлым летом такой перевалочный пункт функционировал в Алматы.

Антон продемонстрировал карту своих наземных путешествий, где черным маркером помечена уже большая часть автомобильных дорог планеты. Так, автостопом он добирался из Москвы в Магадан; из Москвы в Индию – через Грузию, Армению, Иран, Пакистан; в Юго-Восточную Азию – через Казахстан, Китай, Лаос, Малайзию, Индонезию, Папуа – Новую Гвинею.

Всю минувшую зиму провел в восьми странах Южной Америки, а предыдущую – в Египте. Перед самой пандемией изучал Западную Африку и чудом успел на последнем самолете вылететь из Чада в Москву. Говорит, повезло быть запертым в такой большой стране, как Россия: во время пандемии его путешествия по ней не останавливались, несмотря на ограничения.

Вкладывай в изобилие мира!

– О путешествиях можно рассказывать часами. Суть в том, что каждый из вас тоже может поехать в любую точку планеты, если захочет, – заинтриговал путешественник. – Для этого не нужно владеть толстым кошельком, иметь спонсоров, богатых родственников или сдавать квартиру в Москве. Каждый может путешествовать уже с той суммой денег, которая у вас есть на сегодня. И для этого нужно знать всего восемь базовых вещей, на которые я и обращу ваше внимание.

Привожу эти постулаты Антона Кротова, что называется, без цензуры. Во-первых, надо захотеть путешествовать, слезть с дивана и сделать это прямо сейчас, в этом году, не ожидая неизвестно чего. Никогда не будет путешествовать легче, чем сейчас, с каждым годом сделать это будет все сложнее.

Во-вторых, начинать стоит с небольших путешествий. То есть сначала Петропавловск, Павлодар, Алматы, затем Стамбул и Кабул, а потом уже Папуа – Новая Гвинея и Сан-Франциско.

Третье правило вольных путешественников – трезвость. Просто потому, что от пьянства возникает множество проблем.

Четвертое, о чем просит Кротов, – это выбросить телевизор, который показывает всякие страхи и ужасы. «Специальные агенты мечутся по всей Земле, чтобы найти неприятности, которые про­изошли на планете, и вывалить их на несчастного человека», – так описывает он его воздействие.

Пятое – время и деньги взаи­мозаменяемы. Чем больше у вас есть времени, тем более вы предусмотрительны и тем меньше вам понадобится денег. И, наоборот, чем больше у вас денег, тем меньше требуется времени.

– Нужно помнить, что окружающий мир изобильный, там уже есть все необходимое для жизни. Всевышний дает нам все, что нужно, – транспортные средства, еду, жилище, хороших людей, полезную информацию. Возвращаясь из дальних путешествий, мы по-другому видим окружающий мир и стараемся быть лучшими собратьями во всемирной семье человечества. У кого есть еда – угощаем других, есть машина – подвозим, располагаем жильем – приглашаем в гости, делимся информацией, – говорит Антон.

Отсюда вытекает шестой постулат: чем больше мы сами приносим людям пользы и добра, тем легче нам жить и путешествовать, тем меньше у нас будет сомнений в том, что к нам тоже отнесутся хорошо. В каждом городе, куда мы приедем, мы найдем людей, которые будут нам рады и помогут, потому что мы сами вкладывали в изобилие мира.

Седьмой, важный пункт – нужно иметь терпение и постоянство намерений. Бывает, затягивается получение визы, машина «стопится» не первая, а 21-я или даже 501-я. Порой ночлег находится не сразу. И только терпение и постоянство намерений позволяют пережить все трудности.

– И наконец, последнее – если вдруг путешествовать не хочется, можно, конечно, и не путешествовать, – неожиданно удивил писатель. – Главное – ищите свое дело на этой Земле и делайте его хорошо! Какое именно это будет дело, никто за вас не угадает – ни родители, ни учителя, ни соседи, ни политики в телевизоре. Только каждый сам может решить, в каком городе жить, какими людьми себя окружить, чем заняться и как провести свой завтрашний день и год. Когда вы сами ответите себе на все эти вопросы, можете стать очень счастливым человеком, даже не покидая пределов своей области.

Ограничения лишь в головах

Все прелести путешествий по миру можно увидеть на многочисленных фотографиях Антона. Вот он в тропиках на крыше какого-то странного транспортного средства, вот внутри расписного грузовика в Пакистане. По зимникам России перемещаться можно исключительно на снегоходах. А вот шоссе Транс-Папуа вполне можно назвать «концом всех дорог», и здесь наш путешественник толкает из невообразимой грязи грузовик и двигается дальше.

Оказывается, автостоп бывает нескольких видов. Помимо непосредственно автомобильного, это езда на попутных локомотивах грузовых поездов, на кораблях, пароходах и баржах, контейнеровозах, сухогрузах и нефтеналивных танкерах. На Мадагаскаре даже интеллигенция ездит снаружи поездов. В Бангладеше на крыше поезда проезд официально бесплатный. А в Мексике пассажирские составы и вовсе отменили, и сотни людей вполне легально перемещаются на грузовых.

– Путешествия позволяют продлить нашу жизнь путем ее интенсификации. Одна неделя путешествий дает нам больше знаний, чем месяц жизни дома. Полгода дадут больше информации и впечатлений, чем пять лет, проведенных в родном городе. И ни одна турфирма не даст то чувство единства и братства человечества, которое можно испытать, путешествуя в одиночку, – делится Антон.

Надо отметить, что в 2001 году Кротов принял ислам и с тех пор совершил хадж и умру и написал об этом книги. Говорит, что до этого изучал все религии, прочитал все священные книги и понял, что ислам наиболее соответствует его мироощущению.

Еще одна его книга весьма актуальна для нас, называется «Теплая зимовка» и описывает 10 регионов наиболее приятной и безопасной зимовки.

– Когда с неба начинает сыпаться холодный белый порошок – это сигнал – пора эвакуироваться, – полушутя рассказывает мой собеседник.

Лично я приобрела книжку «Решение проблем по-простейшему». В ней автор утверждает, что почти все жизненные проб­лемы имеют простые решения. Ограничения лишь в наших головах. Что касается тех же путешествий: в первую треть жизни мы беспокоимся о том, что денег нет, во вторую – что времени нет, в третью – что нет здоровья. Все это лишь формальные отмазки, считает наш герой.

Сам он в свои 47 лет останавливаться и не собирается. Единственные его сложности в дороге обычно связаны с банальной бюрократией. Нужно питаться простой пищей, делать зарядку, принимать холодный душ и стараться вместить в свою жизнь гораздо больше разных событий – такова его философия.

Из языков знает английский, немного арабский, фарси, испанский, индонезийский. А так все языки изучает по мере нахождения в стране.

На вопрос, какая культура ему нравится больше всего, отвечает – весь мир целиком!

– В любой стране в первый день кажется все плохо: все дорого, в гости не зовут, язык непонятный, еда невкусная. Но постепенно ты заводишь друзей, и еда уже нравится, и все дешево становится, – делится Антон.

График путешествий он составляет заранее и не может, например, неожиданно задержаться там, где понравилось. Но в будущем обязательно отведет для этого места немного больше времени.

В числе любимых стран называет Россию, Индонезию, Паки­стан, Иран, Таджикистан, Китай, США, Мексику и Марокко. Самые классные люди, говорит, живут в Судане и Папуа – Новой Гвинее. Попросту не успели понравиться Андорра, Гондурас, Сальвадор и Бурунди.

Что касается самых небезопас­ных государств, то сейчас это, наверное, Украина и Ливия. Но все зависит от нашего поведения, мелкие неприятности всегда могут произойти, поэтому нужно внимательно смотреть по сторонам и обязательно носить паспорт при себе.

– Все мы под присмотром Всевышнего. Когда ведешь себя правильно, то даже если что-то украдут, потом что-то подарят. Мир довольно взаимосвязан, не нужно бояться небезопас­ных стран, нужно бояться своего ошибочного поведения, – утверж­дает путешественник.

Из полезных советов можно отметить тот, что визы в паспорте надо просить ставить компактно, чтобы его хватало надолго. Сам Кротов сменил уже седьмой. Также он отмечает большую ценность обычного кипятильника, который позволяет здорово экономить и облегчает жизнь в дороге.

Передвигаться по миру одному, конечно, дешевле и проще. Но в компании последователей тоже имеет смысл – передавать знания и опыт другим людям всегда приятно.

Ответить на вопрос про последний причал наш интерес­нейший гость пока не смог.

А значит, впереди еще множество хоженых и нехоженых дорог, которые, кто знает, однажды вновь приведут его в Астану, с новыми впечатлениями и удивительными рассказами о мире и месте человека в нем.