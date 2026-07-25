Скучать не приходится!

Безбарьерная среда
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На побережье Капшагайского водо­хранилища продолжается очередной сезон лагеря Sheksiz mumkindikter, стартовавший в середине июля. Здесь уже четвертый год подряд на бесплатной основе отдыхают особенные дети, приезжающие в сопровождении родителей из разных регио­нов республики. Нынешним летом участниками спортивно-инклюзивного проекта стали 300 ребят.

фото организаторов

В лагере созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом. Тренеры обучают детей стрелять из лука, играть в адаптивные боччу, теннис, футбол и корнхолл. В насыщенной программе – командные игры, эстафеты, мастер-классы и музыкальные конкурсы. Весь этот комплекс спортивных и творчес­ких состязаний развивает у детей ловкость, выносливость, мелкую моторику, стратегическое мышление, веру в собственные силы.

Как отметила автор идеи – руководитель фонда «ДЦП Life» Зауре Итенова, проект направлен на вовлечение в социум ребят с инвалидностью, оказание психологической поддержки их родителям, популяризацию адаптивных видов спорта. Уникальный реа­билитационный лагерь функционирует при финансовой поддержке фонда Samruk-Kazyna Trust.

– Ребята крепнут здесь, набираются сил, приобретают новые навыки и расширяют кругозор, – говорит Зауре Итенова. – Рядом родители, с умилением наблюдающие, как их счастливые дети играют, общаются, работают в команде. Отрадно, что они осознают важность личностного роста малышей. Желаю всем провести незабываемый сезон, полный приятных впечатлений!

По оценкам специалистов, реа­билитационный проект помогает особенным детям преодолеть психологические барьеры. Такой опыт весьма полезен для адаптации к взрослой жизни. За четыре года существования лагеря Sheksiz mumkindikter в нем отдохнули свыше тысячи ребят.

#инклюзия #проекты #лагерь #Sheksiz mumkindikter

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