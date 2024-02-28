Новые купюры номиналом 5 тысяч тенге выйдут в обращение этой весной

В Нацбанке рассказали, как это будет происходить и что будет со старыми банкнотами, передает Kazpravda.kz

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25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии «Сакский стиль» номиналом 5 000 тенге, а летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге.

Как сообщается, в массовое обращение банкноты номиналом 5 000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) необходимо определённое время. Новые банкноты будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.

При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это 1 год, но Нацбанк имеет полномочия продлить данный срок.

– После завершения периода параллельного обращения, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно, – подчеркнула замначальника управления анализа и планирования фондов Нацбанка Динара Даутова, добавив, что в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот.

Напомним, что с 12 июня 2021 года в Казахстане действует бессрочный период обмена всех банкнот, выпущенных с 2006 года и после.