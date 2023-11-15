Новую серию банкнот презентовал Нацбанк Казахстана

Новые купюры поступят в обращение по мере изготовления

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Нацбанк РК презентовал новую серию банкнот национальной валюты, основанную на элементах «Сакского стиля» и отражающую наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления.

Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 000 тенге будет доступна уже к концу этого года, отметили в НБ РК.