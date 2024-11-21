Нацбанк выпускает новую коллекционную монету из серии «Мечети и соборы Казахстана»

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Монета посвящена Центральной мечети города Астана, открывшей свои двери в 2022 году

Фото: пресс-служба НБ РК

Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение коллекционных монет ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI из серии «Мечети и соборы Казахстана» и FATIMA QOLY из серии «Магические символы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 25 ноября, FATIMA QOLY - с 28 ноября.

Отмечается, что монета ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI продолжает серию «Мечети и соборы Казахстана» и посвящена Центральной мечети города Астана, открывшей свои двери в 2022 году и являющейся крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии. В дизайне монеты – стилизованное изображение Центральной мечети города Астана и надпись на арабском языке, обозначающая мусульманское приветствие.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Монета FATIMA QOLY (Рука Фатимы) – шестая монета серии «Магические символы». В основе дизайна монеты лежит стилизованное орнаментальное изображение защитного амулета в форме открытой ладони, известного в культурах народов разных стран.

 «Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения эмали и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления antique silver, номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 3 000 (три тысячи) штук. Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны», – сообщили в главном банке страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе, добавили в НБ РК.

#Нацбанк #новые #монеты #выпуск #коллекция

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