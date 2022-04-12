Фото: пресс-служба МУА
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Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
Виталий Койков, проректор по научной работе Медицинского университета Астана, д.м.н., MBA

Одним из ключевых элементов успешного развития деятельности современного университета является научная деятельность.

Работа в этом направлении в Медицинском университете Астана осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедр, магистрантами и докторантами как на базе научных и учебных лабораторий университета, так и на базе медицинских организаций города Нур-Султан.

В Медицинском университете Астана, в том числе в сотрудничестве с другими отечественными и зарубежными университетами, на регулярной основе проводятся исследования по заказу Министерства здравоохранения РК. Так, например, в 2017-2019 годах в рамках научной программы «Новые медицинские технологии для улучшения результатов лечения хронических заболеваний и последствий травм с тяжелой утратой функций и тяжелыми осложнениями» совместно с ведущими казахстанскими научными организациями в области травматологии и ортопедии и хирургии разработана модель вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава. Было предложено устройство для разработки суставов нижних конечностей, после остеосинтеза вертельного перелома бедренной кости в раннем послеопрационном периоде.

Кроме того, разработана методика лечения дефектов хрящевой ткани коленного сустава c использованием клеточных технологи, внедрены минимально-инвазивные технологии при переломах грудо-поясничного отдела позвоночника, новые технологии хирургического лечения детей и подростков с врожденным кифосколиозом, новый способ лечения перипротезной инфекции коленного сустава с использованием спейсера с наносеребром. Все данные разработки позволили обеспечить снижение уровня смертности и инвалидизации среди пациентов с хроническими заболеваниями и травмами.

В рамках Национальной программы внедрения персонализированной и превентивной медицины в РК в настоящее время проводится изучение роли генетических факторов в развитии эпилепсии у детей раннего возраста в казахской популяции с целью совершенствования методов диагностики и лечения. Также изучается влияние социально-экономических, психосоциальных и поведенческих факторов на здоровье населения и развитие хронических неинфекционных заболеваний и COVID-19.

Стоит отметить, что на базе учебного заведения функционирует единственный в стране Институт радиобиологии и радиационной защиты, который специализируется на исследованиях воздействия ионизирующего излучения на организм человека и разработке методов снижения риска влияния радиации на человека.

В числе реализуемых в последние годы проектов по заказу Министерства образования и науки РК Институтом была проведена оценка негативного воздействия техногенных факторов действующих уранодобывающих предприятий Сырдаринской урановорудной провинции на окружающую среду и состояния здоровья населения, проживающего в зоне их влияния. При этом впервые дана объективная оценка радиоэкологической обстановки на территориях населенных пунктов, расположенных вблизи действующих уранодобывающих месторождений данного региона. Была установлена концентрация радионуклидов в объектах окружающей среды и пищевых продуктах, рассчитана вероятная доза внутреннего облучения за счет потребления пищевых продуктов. Дана оценка состояния здоровья населения, проживающего вблизи урановых месторождений и предложены меры по укреплению здоровья данного региона.

Исследования и разработка методов снижения радиационного риска проводились также ранее для населения, проживающего в зонах влияния хранилищ радиоактивных отходов ураноперерабатывающих предприятий, расположенных в окрестностях Степногорска. С текущего года Институт приступает к реализации финансируемого Международным агентством атомной энергии проекта по созданию национального учебного центра с референс лабораторией по радиационной безопасности.

К числу признанных научных школ, которые сформировались в Университете относится научная школа профилактической медицины и питания под руководством академика Е. Даленова. Так за последние годы учеными данной научной школы был реализован проект «Разработка и внедрение системы повышения качества жизни граждан за счет профилактики заболеваний и оптимизации питания в зависимости от периода жизни». В рамках данного исследования был изучен уровень алиментарно-зависимых заболеваний в Республике Казахстан, дана оценка состояния здоровья и нутрициологического статуса населения, разработана «Нутрициологическая карта» с учетом сбалансированности макро и микронутриентов и основы диетического питания, а также выявлены основные предикторы развития алиментарно – зависимых патологий. Реализация данного проекта позволила создать условия для повышения качества и увеличения продолжительности жизни в различных группах населения.

Большой вклад в развитие казахстанской медицинской науки вносят разработки и исследования, выполненные специалистами научных школ радиологии, возглавляемой академиком Рахимжановой Р, оториноларингологии, возглавляемой академиком Тулебаевым Р, и целого ряда иных научных школ.

Одним из востребованных направлений исследований последних лет в Университете стало проведение разработок в области комплексной профилактики основных сердечно-сосудистых заболеваний и снижения смертности в условиях первичной медико-санитарной помощи с учетом климато-метеорологических и экологических факторов в городах Нур-Султан и Шымкент. В рамках данного исследования был разработан электронный сервис «Семафор профилактики осложнений основных сердечно-сосудистых заболеваний с учётом климатических и экологических факторов региона». Результаты данного исследования позволили обеспечить внедрение мероприятий по профилактике, снижению осложнений и смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний с учетом климато-метеорологических и экологических факторов.

Немного о достижениях. Работы наших ученых отмечены наградами и получили заслуженное признание как на национальном, так и на международном уровне. Так, например, в 2021 году профессор кафедры хирургических болезней, бариатрической хирургии и нейрохирургии Орал Базарбаевич Оспанов стал обладателем премии «Лучший научный работник» 2021 года. За свои многочисленные научные разработки он в свое время первым в отрасли медицины был награжден званием «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан». В частности его исследования и разработки позволили обеспечить развитие такого нового направления как бариатрическая и метаболическая хирургия, которое позволяет обеспечить хирургическое лечение патологического, то есть нездорового, ожирения и сахарного диабета второго типа, а также других проблем со здоровьем, вызванных лишним весом. Также в целях развития науки среди студентов 11-апреля 2022 года началась 64-ая международная конференция студентов и молодых ученых Медицинского университета Астана.

В течении двух дней в рамках секционных заседаний участники конференции намерены обсудить актуальные вопросы развития науки в области хирургии, акушерства и гинекологии, педиатрии, лучевой диагностики и других направлений медицины, в которых развитие исследований и внедрение инноваций особо востребованы практическим здравоохранением.

Сегодня Медицинский университет Астана ставит основной задачей своего дальнейшего развития интегрирование образовательной, научной и инновационной деятельности на основе трансформации в исследовательский университет. Трансформация в исследовательский университет позволит вузу эффективно реагировать на первоочередные потребности практического здравоохранения в кадрах и новых технологиях, что будет способствовать росту конкурентоспособности казахстанской системы медицинского образования и системы здравоохранения в целом.

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