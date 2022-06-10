Навсегда остался с нами

Сегодня в Театре Astana Opera состоится концерт-презентация трио «Ренессанс». Его основателем и первым художественным руководителем был талантливый музыкант Ашим Унайбеков.

...Разными дорогами приходят в музыкальное искусство. Это касается и композиторов, и исполнителей, и музыковедов. Большинство из них – профессио­налы высокого класса, выпускники ведущих консерваторий, виртуозы, преданные своему делу. И лишь о некоторых говорят: они родились, чтобы стать музыкантами, они творят милос­тью Божьей. Такой личностью в мире искусства был одаренный скрипач и композитор Ашим Унайбеков.

Яркие творческие гены он унас­ледовал от дедушки – выдающегося казахского композитора, Народного артиста СССР Сыдыха Мухамеджанова и родителей: его отец – Габдул Унайбеков, скрипач, дирижер, педагог, мама – музыковед, культуролог, журналист Ляйля Мухамеджанова.

Ашим прошел традиционное для талантливых детей обучение в известной алматинской школе им. К. Байсеитовой, где его бессменным педагогом была Ольга Николаевна Данилова. В 1998 году – в 17 лет – сыграл свой первый сольный двухчасовой концерт в зале училища им. П. И. Чайковского. А в 18 лет – первый концерт в Большом зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла с Государственным симфоническим оркестром Казахстана под управлением выдающегося дирижера Толепбергена Абдрашева. Был исполнен «Хаванез» К. Сен-Санса.

В июле 1999 года молодой скрипач вместе с родителями переезжает в новую столицу – Астану, где формируется его профессиональное мастерство и раскрывается редкий дар музыканта-первопроходца. Ашим с отличием окончил Казахский национальный университет искусств по двум специальнос­тям – скрипка и композиция, блес­тяще защитил магистерскую диссертацию, получив рекомендацию на издание на ее основе отдельной книги – случай тоже исключительный.

Ценителям классического искусства столицы Ашим Унайбеков запомнился прекрасными сольными программами на сцене Российского центра науки и культуры. Его постоянным аккомпаниатором стала замечательный музыкант Елена Сахно. Вдумчивого, ищущего, вдохновенно играющего скрипача заметила и публика. Кстати, первая статья о нем была опубликована в «Казахстанской правде» и называлась символично – «Скрипач из будущего». А за активную пропаганду музыкального искусства разных стран казахстанский музыкант получил Благодарственное письмо от Посла России в РК.

Ашима Унайбекова называли «Человек-Ренессанс». Ведь он, обладая неординарным мышлением, чувством стиля, постоянно искал для исполнения незаслуженно забытые произведения, возрождая для слушателей музыкальные шедевры и имена их авторов.

В 2015 году Ашим Унайбеков выступил в Алматы на сцене Камерного зала Казгосфилармонии им. Жамбыла. Большая многокрасочная программа потрясла искушенную алматинскую публику. Через год Ашима пригласили в КГФ им. Жамбыла на работу, он стал солистом филармонии.

На этой сцене по-новому засверкали под его смычком известные сочинения Г. Венявского, Ф. Шопена, Р. Шумана, К. Дебюсси, М. Равеля, С. Прокофьева, Я. Сибелиуса, Э. Грига... Многим запомнились великолепное исполнение Концерта № 2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича в столичной филармонии, в КГФ им. Жамбыла – масштабная сложная программа, подготовленная Ашимом Унайбековым и Аскаром Кульшариповым (фортепиано), а также концерты в Караганде с прекрасной пианисткой Жанар Садыковой.

Настоящим подарком для меломанов стало исполнение Ашимом Унайбековым и замечательным пианистом Арманом Тлеубергеновым в 2016 году изумительной «Канцоны» шведского композитора В. Петерсона-Бергера. Ашима для исполнения сочинений скандинавских композиторов выбрал сам Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Швеция в РК Христиан Камилл. Эта же «Канцона» очаровала дип­ломатический корпус в Бишкеке, куда посол Швеции пригласил Ашима и Армана...

Ашим вспоминал, как однаж­ды два дня слушал семь дис­ков, подаренных ему в 1997 году сест­рами Накипбековыми. Они приезжали в Алматы с серией концертов как Трио Бековых. Ашим убедился, что у больших мастеров трио может звучать нежно и тонко, как один инструмент, и в то же время как симфони­ческий оркестр. Так родилась идея соз­дания трио – магического союза трех солис­тов, которому под силу любой масштаб исполняе­мой музыки. Сразу появилось и название трио – «Ренессанс». Концепцию нового творческого коллектива в 2019 году поддержал акимат Алматы.

Как основатель и первый художественный руководитель трио, Ашим Унайбеков успел провести основательную подготовительную работу, подобрал отличных музыкантов, основной репертуар, начал готовить презентацию коллектива. Потом началась пандемия, а 12 февраля 2021 года из-за трагической неопытности спасателей оборвалась земная жизнь Ашима Унайбекова.

Презентация трио «Ренессанс» состоится сегодня в Теат­ре Astana Opera. Сейчас художест­венным руководителем трио стал Габдул Унайбеков, работу менеджера продолжает Ляйля Мухамеджанова. В составе трио – Еркебулан Сапарбаев (скрипка), Аскар Кульшарипов( фортепиано), Эльдар Айтбеков (виолончель). Музыканты посвящают концерт-презентацию памяти создателя «Ренессанса» и его первого художественного руководителя. Прозвучат произведения Й. Гайдна, Р. Шумана, Ф. Бриджа, О. Хромовой, А. Унайбекова.

А 20 июня в столице на сцене ЦКЗ «Казахстан» будет представлена программа «Ars longa» Ашима Унайбекова», знакомящая с его композиторским творчеством. Ars longa – vita brevis – Искусство вечно – жизнь коротка. Это один из любимых афоризмов музыканта. Эти слова высечены на мемориальном камне у изголовья Ашима Унайбекова в Алматы на Кенсае...

На сцене одного из лучших концертных залов столицы прозвучат сочинения Ашима Унайбекова: Два дуэта для двух скрипок (солисты М. Джусупов и А. Жексембай), Симфониетта для струнного оркестра (3-я часть), «Фантазия» для квинтета деревянных духовых инструментов, «Юморес­ка», «Марш Трурля» и другие. Их исполнят друзья, коллеги, единомышленники музыканта и композитора.

Ашима Унайбекова будут помнить как человека с самой чистой, светлой, открытой душой. Он любил жизнь, своих слушателей, музыку, которая продолжает звучать – сегодня и завтра, и всегда.