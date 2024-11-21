Назад в будущее

97-я общеобразовательная школа – первое современное учебное заведение, построенное в Алма­ты в рамках национального проекта «Комфортная школа». Она рассчитана на 600 мест за одну смену и отвечает всем современным требованиям. Здесь предусмотрена инклюзивная безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями, зоны для развития детского творчества, навыков чтения, освоения цифровых технологий, а также отдельные блоки для классов начальной и старшей школы.

...На пороге школы мы появились практически без предуп­реждения – договорившись с руководством буквально за час до визита. А вдруг все не так, как показали по телевизору? Недоверие и желание убедиться на личном опыте – своеобразная профдеформация у каждого журналиста.

В успешности проекта сомневались не только мы. Жители Ауэзовского района, соседствующие с новой школой, до последнего не верили, что на месте старого здания вырастет новое ультрасовременное учебное заведение, да еще и учиться тут можно будет бесплатно. Бдительные граждане неоднократно обращались в профильные учреждения за разъяс­нениями и с рекомендациями присмотреться к застройщику, «уж больно хорошо строит, явно не для государства старается».

К 1 сентября 2024 года, помимо учеников, родителей и учителей, сданный объект буквально облепили местные жители: все хотели лично удостовериться в том, что это та же самая 97-я общеобразовательная школа, только в «новой обертке». А если быть точнее – от старой школы здесь осталось все, кроме самого здания и прилегающей территории: те же самые ученики, педагоги, локация и номер учебного заведения.

В 2021 году 97-ю школу, построен­ную 60 лет назад, к большой радости директора и педагогического коллектива, наконец-то признали аварийной. Как только отгремел последний звонок, старое здание было снесено, и строи­тели приступили к возведению нового. Детей временно перевели в 122-ю и 111-ю школы, находящиеся рядом. Стройка велась практически в режиме нон-стоп – и вот дети вернулись в новую современную школу.

На пороге нас встречает сот­рудник охранной службы. Пройдя первую линию контроля, упираемся в турникет. Пройти дальше абы кому не получится, даже если преодолели бдительного охранника. Чтобы попасть в школу, надо получить идентификацию, поднеся руку к сканеру, который быстренько распознает человека и решит, пропускать его или нет. После того как система зафиксирует вход, данные отправляются родителям, руководству школы и в Астану.

Эх, не те нынче времена – школьникам и с уроков сбежать не получится с таким-то контролем...

– В школе функционирует 118 камер, систематизирован вход в само учебное заведение, а также в столовую, – отмечает директор школы Гульнар Тажибаева. – Дети первое время даже напрягались, шутили, что они под колпаком у нас. Мы им объяснили, что все это делается только ради их же безопасности. Они привыкли со временем, перестали глазами высматривать камеры и в коворкинг-зонах, которых много по всей школе, ведут себя свободно и раскованно, словно этих камер нет и в помине.

В новой школе три этажа. Здесь предусмотрены все необходимые условия абсолютно для всех учеников. Для школьников и гостей с ограниченными возможностями есть лифты, пандусы и отдельные специальные туалетные комнаты. Особая гордость школы – кабинеты инклюзивного образования. В коворкинг-пространствах проводятся выставки художественных работ самих учеников, оборудованы зоны для настольных и активных игр. Ребята с удовольствием играют в теннис, тогызкумалак, предусмотрено и множество других занимательных активностей.

Остановиться подробнее хотелось бы и на санузлах. Есть такая «народная примета»: если хочешь узнать уровень заведения и отношение к посетителям, загляни в уборную – и все станет понятно. В принципе, можно было ограничиться посещением туалетной комнаты, чтобы действительно все понять. А если честно, смахнула невидимую слезу, вспоминая свои школьные годы и эти унизительные дыры в полу без перегородок, незакрывающиеся двери, отсутствие мыла, горячей воды и туалетной бумаги. Времена, конечно, были тогда сложные, и как же здорово, что наши дети не видят тех ужасов, а заходя в школьную уборную, попадают в комфортнейшие достойные условия!

– У каждого ученика есть свой собственный шкафчик для хранения личных вещей, – комментирует Гульнар Баймуратовна. – В начальной школе они расположены в кабинете, а в среднем и старшем звене в коридорах. Также предусмотрены гардеробные для гостей и учителей.

Площадь комфортных школ превышает размер обычных примерно на 20%. При строительстве данной школы этот факт был учтен, и к территории учебного заведения присоединили соседний бесхозный пустырь, а также выкупили территорию находящегося рядом предприя­тия. Там возвели спортивные объекты, прогулочные зоны и озеленили участок.

– Несмотря на то что старое здание нашей школы было в удручающем состоянии, мы всеми силами старались поддерживать достаточный уровень комфорта, – вспоминает директор. – Но каждые каникулы приходилось делать серьезный ремонт. И все деньги уходили на поддержание разваливающейся инфраструктуры. Школа строилась без вентиляции, утренники у нас проходили в несколько смен, так как спортивный зал выдержать больше двух классов просто не мог, духота стояла неимоверная. Но школу мы свою любили и пытались сохранить в ней теплую доб­рую атмосферу. Постоянно проводили объединяющие мероприятия, вместе убирали территорию, озеленяли. Мы перенесли эту традицию и в новое здание. К заботе о школе приступили с начала учебного года.

По словам педагогов, дети, обретя новую школу, очень поменялись. Они и сами признаются, что хулиганить, как прежде, и не хочется, совесть не позволяет. Техническое оснащение школы увеличилось в четыре раза. Открылось больше предметных кабинетов, актовый зал с кинотеатром, спортивные залы внутри и огромные территории для занятия спортом вокруг школы.

Возле спортзалов расположены душевые – небывалая роскошь даже для частных школ. Оснащены душевые с соблюдением всех норм безопасности: антискользящие покрытия, качественная сантехника и комфортный температурный режим. Кстати, в школе абсолютно отсутствует запах ремонта, который годами не выветривается при использовании некачественных стройматериалов.

– Нам очень повезло с застройщиком, – делится Гульнар Баймуратовна. – Менеджмент компании отнесся к строительству школы как к возведению храма. Строители прислушивались к нашим советам и пожеланиям. Учитывали предпочтения и производили закуп самых качест­венных, безопасных и дорогих материалов. Посмотрите, какие у нас добротные двери, а окна?..

Конечно, не хлебом единым сыт человек, но, что уж греха таить, в пищеблок мы отправились гораздо раньше, чем к оборудованным по последнему слову техники кабинетам STEM и робототехники.

На входе в столовую также расположена система, сканирующая ладони учеников. Назвать столовой то место, где дети прини­мают пищу, язык не поворачи­вается. Это красивое добротное кафе, с уютным дизайном, светлое и просторное. Старшие дети и малыши едят в разных зонах, у них даже свой вход. И вообще, старшее и младшее звено практически не пересекается. В комфортных школах уделяется особое внимание прог­рамме антибуллинга. К тому же для этого и все технические возможности имеются.

С техническим оснащением в комфортной школе все отлично. По всей территории расположены интерактивные доски, где каждый желающий может получить любые интересующие его сведения. Там вывешивается информация о школе, проводимых олимпиадах, мероприя­тиях и о заслугах учеников. А их в 97-й школе немало. Буквально на днях с международной олимпиады по математике «Маэстро Пифагор» вернулась ученица 4 «Г» класса Алтынай Баймуратова, занявшая в престижном конкурсе первое место.

– Такие звездочки, как Алтынай, в нашей школе не редкость, – с гордостью рассказывает директор. – Серьезное пристальное внимание наши педагоги уделяют одаренным детям. Несколько лет назад благодаря таким ученикам мы подали заявку на присвоение школе статуса гимназии. А став комфортной школой, у нас появится больше возможностей для поощрения таких детей, для командировок, обучения. Ведь раньше мы все имеющиеся излишки тратили на поддержание школьной инфраструктуры, теперь же их можно использовать с гораздо большей пользой.