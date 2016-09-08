Назарбаев посетит Иорданию в октябре

Президент
909
Ксения Воронина
Фото с сайта fotex.biz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Иорданию в октябре, сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кошербаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Официальный визит Главы государства в Королевство Иордания ожидается в октябре 2016 года", – сказал Кошербаев на 4-м заседании казахстанско-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

По его словам, в ходе визита будут подписаны межправительственные соглашения в области гражданской обороны и ликвидации ЧС и о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Популярное

Все
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Пастбищ – море, а пасти негде?
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Лидеры мировых и традиционных религий встретятся в Астане
Полиция нашла женщину, бросившую новорожденную дочь в чайхане
На Атырауском НПЗ ведутся планово-предупредительные работы
Аида Балаева провела встречу с членами национального курултая в Алматы
Оружие, наркотики и краденые ювелирные изделия изъяли у кызылординца
Международный день пожилых людей отмечается в Казахстане
Саудовская Аравия и Израиль обсуждают мирный пакт
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Казахстанский боксер нокаутировал чемпиона мира на Азиаде
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Не убивайте детство
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии

Читайте также

Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по в…
Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российс…
Токаев дал поручения по проведению народного IPO компаний ф…
Токаев принял верительные грамоты послов 14 государств

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]