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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Иорданию в октябре, сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кошербаев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МИА "Казинформ
".
"Официальный визит Главы государства в Королевство Иордания ожидается в октябре 2016 года", – сказал Кошербаев на 4-м заседании казахстанско-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.
По его словам, в ходе визита будут подписаны межправительственные соглашения в области гражданской обороны и ликвидации ЧС и о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.