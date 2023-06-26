Назначен новый аким Актобе

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и маслихатом города Актобе Бекет Азамат Бауыржанович назначен на должность акима города Актобе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Азамат Бекет – выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета и Академии экономики и права.

С 2016 по 2018 год занимал должности руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской, Атырауской областей.

С 2018 по 2020 год работал акимом Жылыойского района Атырауской области.

С 2020 по 2021 год трудился заместителем акима города Актобе.

С февраля 2021 года был акимом Хромтауского района Актюбинской области.