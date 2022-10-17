Назначен глава Департамента экономических расследований по Абайской области

Руководителем Департамента экономических расследований по Абайской области Агентства Казахстана по финансовому мониторингу назначен Нурлан Каримов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Абайской области АФМ назначен Нурлан Каримов.

Нурлан Каримов родился в 1981 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия». Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 2002 году. В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции.

Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований.