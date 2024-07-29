Назначен новый глава «СК-Фармация»

Еркен Исаханұлы Жакатай назначен на должность председателя правления ТОО «СК-Фармация», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: пресс-служба ТОО «СК-Фармация»

Еркен Жакатай окончил Казахский национальный технический университет (1994 г.) по специальности «Автоматика и системы управлений», Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2001 г.) по специальности «Финансы и аудит».

Имеет стаж руководящей работы более 30-ти лет в государственном (Министерство государственных доходов РК, Министерство финансов РК, Министерство индустрии и новых технологий РК), квазигосударственном (АО «Фонд «Даму» Фонда устойчивого развития «Казына», АО «Национальный медицинский холдинг» РК, Торговое представительство РК в Российской Федерации) и частном секторе.

С 2021 года до назначения работал в частном секторе.

Ранее о выявленной неэффективной системе закупок в «СК-Фармация» сообщал Антикор. За месяц до этого стало известно, что Ерхат Искалиев был досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация».

Напомним, что Высшая аудиторская палата выдала разгромный пресс-релиз, в котором сообщила об итогах проверки Минздрава и его подведомственных организаций по части лекарственного обеспечения. В ВАП сообщили, что госаудиту препятствовал глава Комитета медфармконтроля, за что был привлечен к адмответственности.

Высшая аудиторская палата раскритиковала систему ОСМС, выявила факты двойной оплаты медуслуг и приписок и передала материалы в правоохранительные органы.