Фото пресс-службы МНВО РК
Кадровые назначения

Назначен советник министра науки и высшего образования по делам молодёжи

Айсулу Ерниязова назначена советником министра науки и высшего образования РК по делам молодежи – студенческим омбудсменом. В министерстве она будет заниматься защитой прав студентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Айсулу Ерниязова является выпускницей КазНУ имени Аль-Фараби, имеет степень магистра по журналистике. В 2021 году стала доктором философии (PhD) Высшей школы экономики и бизнеса по специальности «Управление проектами».

Ерниязова имеет большой опыт общественной работы в социальной и образовательной сферах.

В 2016-2017 годы возглавляла общественный фонд «G-38» – фонд  лидеров студенческих самоуправлений.

В 2017-2018 годы работала руководителем Центра молодежной политики в Университете международного бизнеса.

В 2018-2021 годы руководила общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана».

В 2021-2022 годы занимала должность директора по социальному развитию Международной образовательной корпорации.

С апреля 2022 года по настоящее время была заместителем председателя молодежного крыла «Jas Otan» при партии «AMANAT».

Кроме того, Айсулу Ерниязова является членом республиканского политического Совета партии «AMANAT» и Национального курултая.

Имеет государственные награды «Шапағат» и «Халық алғысы», нагрудной знак «Алтын барыс», орден «Құрмет»; является победителем номинации «Үздік ерікті», лауреатом премии «Жомарт жүрек».

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