Фото: Kazpravda.kz
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Названа причина подорожания хлеба в Улытауской области

Пулина Юлия
собкор

В Улытауской области отмечают рост цен на хлебобулочные изделия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 1 кг хлеба из муки 1-го сорта стоил 181 тенге, в сентябре его стоимость выросла до 224 тенге.

И хотя рост цен отмечается во всем Казахстане, в новообразованной области некоторые хлебобулочные изделия за год подорожали на 48%.

Обращения о необоснованно завышенных ценах на хлеб и сахар в акиматы Жезказгана и Сатпаева поступали еще летом текущего года. В июле люди жаловались на недостаток социального хлеба или его отсутствие.

Основной причиной удорожания хлеба послужили перебои с поставками социальной муки, сообщила и.о. руководителя отдела предпринимательства города Жезказгана Жанат Мейрамгалиева.

В целом, повышение цен на хлеб 1-го сорта было зафиксировано с июня по сентябрь, когда Жезказган менял свой статус моногорода на областной центр, отметила она. Тогда на некоторое время прервалась поставка удешевленной муки в ТОО «Улытаунан» из Карагандинского мелькомбината, что нарушило формирование ценовой цепочки на хлеб.

На сегодняшний день ситуация стабилизирована, поставка муки возобновлена, без срыва по срокам. В ряде магазинов города, с которыми подписан меморандум о предельных наценках на товары из продовольственной корзины, социальный хлеб (450 г) из муки 1-го сорта стоит от 85 до 95 тенге. В начале года его стоимость начиналась от 70-75 тенге.

В ближайшем будущем будет создан собственный стабилизационный фонд, из которого все виды сырья будут поставляться на предприятия области.

Как отмечают в акимате Жезказгана, эйфория после обретения статуса области постепенно проходит, выявляются проблемы, связанные с разделением бюджетов. В скором времени все переходные процедуры будут завершены, и трудности на этом закончатся.

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