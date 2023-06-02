Не будет скуки, если заняты руки!

Когда речь заходит о летних каникулах, многие родители вздыхают: «Детей занять нечем, да и присматривать за ними так трудно, когда работаешь». Действительно, дилемма, но как-то же люди из ситуации выходят?

– О, у нас планов много! – делится с нашими читателями жительница Кызылорды Мария Умарова. – Но все они, конечно, требуют трат. На рисование пойдем, это от 10 тысяч тенге в месяц на одного ребенка (в семье Марии две девочки-школьницы), в бассейн походим, будем английским и прочими учебными предметами заниматься. Бабушка вязать, вышивать и готовить девочек научит, по крайней мере, я на это надеюсь, хотя траты на расходники, когда задумано такое обучение, еще не считали. По вечерам и в выходные мы любим просто гулять или идем в парк на пикник, траты только на воду-еду и иногда батуты, аттракционы. Теннис есть в нашем расписании, секция бесплатная, а форму и инвентарь уже обновили. В театр, музей, на буккроссинг и так водим детей периодически. Если найду интересные выставки и мастер-классы – тоже свожу. Выйдя в отпуск, повезу детей куда-нибудь по Казахстану или за границу, еще не решили, куда хотим. Найдем, чем заняться.

У оптимистки Марии, заметим, есть бабушка дома, которая и за детьми присмотрит, пока женщина на работе, и научить девчонок многому может.

– У нас проблема, с кем просто оставить сына-первоклассника, а не изобрести для него развлечения, – рассказывает Жанат Нурманова, еще одна жительница областного центра Приаралья. – Мы с мужем оба работаем, причем он на вахте, тридцать через тридцать. В июле будет дома, соответственно, сын будет с ним, папа придумает, чем ребенка занять. А пока я договорилась с соседской бабушкой, она за три тысячи в день согласна за Арманом в будни присматривать. А я буду с ним гулять по вечерам, у нас возле дома отличная спортивная площадка с тренажерами, так мы на пару с сыном туда ходим: я занимаюсь на тренажерах, сын играет с ребятами в футбол. Еще мы с ним подкармливаем дворовых кошек. Да, нас ругают некоторые люди, говорят, что такие, как мы, содействуют размножению «опасных тварей» в подъездах и на помойках. Но милосердие перевешивает, казалось бы, здравый смысл. Человечество в ответе за тех, кого приручило.

А папа двух сыновей-подростков Закир Назаров рассказал нам о своем опыте организации летнего досуга детей:

– Мы уже третий год объединяемся с соседкой, чтобы обеспечить вопрос безопасности и досуга детишек. У нас с женой два сына-подростка, у соседки сын, она мать-одиночка. Жена у меня работает на производстве, я таксую. Соседка – продавщица в магазине, работает по сменам. Соответственно, мы договорились, что я сижу дома, когда Алла, так зовут соседку, на работе, и смотрю за тремя пацанами, а когда у Аллы выходные, то за детьми смотрит она. И, надо сказать, это у нас отлично получается. Я в свои дни вожу мальчишек на пляж, играю с ними в волейбол во дворе, у нас частный сектор, научил их играть в шашки, нынче купил два набора для бадминтона. А Алла – знатная огородница, у нее участок – загляденье, растут и ягоды, и овощи. И она учит моих сыновей ухаживать за посадками. Это им на пользу. Они в этом году, хотя им всего 10 и 11 лет, и у нас во дворе разбили грядки, посадили огурцы, кабачки, а для любимой мамы – клумбу с календулой. Я горжусь тем, что мои дети умеют землю обрабатывать и ведут здоровый образ жизни. Всегда приучайте своих детей к труду и занимайте спортом!

Очень интересный и полезный способ занять детей летом придумал еще один наш герой Виктор Красильников:

– Я его даже не придумал, а вычитал в Сети, когда задался вопросом: что же будут делать мои дочки, одной сейчас 12, а другой 8 лет, все лето. Да, один месяц старшая будет в лагере, младшая под присмотром бабушки, которая и накормит, и почитает с Вероникой, и выведет ее на детскую площадку. А дальше? Дальше мы съездим в отпуск на Капчагай, хотя это и дорого, все мои отпускные за 10 дней отдыха и уходят, а зарабатываю я неплохо. Вот где властям надо задуматься – почему у нас курорты и отдых на водах непомерно дорогие? А по приезде домой будем, как в прошлом году… выпускать домашнюю стенгазету. Как это было в прошлом году: мы с женой уходим на работу, бабушка остается на хозяйстве, а Вероника и Люда вооружаются фломастерами, листами бумаги, клеем, ножницами, карандашами и создают наше домашнее СМИ. Вы не поверите, это так увлекательно, что вечерами мы, взрос­лые, еще до ужина стремимся насладиться чтением и рассматриваем то, что выпустили «в печать» дочки! У них на одну стенгазету уходит дня три, так мы каждое их творение по пять раз потом перечитываем. Иногда смеемся, из иных статеек Люды или Вероники делаем выводы. Они писали, помню, рассказ о том, как хотели спасти больного уличного котенка, но строгий папа не разрешил им принести животное в дом. Котенок остался на улице и скоро погибнет, потому что у него нет шансов выжить «в этом жестоком мире». Я, прочитав это в домашней газете, так расчувствовался, что разрешил им спасать это существо. И они нашли Ваську, так мы назвали кота. Полдня лазили по двору, во все тихие захламленные местечки заглянули, принесли его, блохастого, истощенного, больного, домой. Я повез его к ветеринару, заплатил немалые деньги за лечение Василия, и он стал членом нашей семьи. Вот где сила СМИ! А однажды девочки нарисовали наши с женой портреты. Мама на кухне за мытьем посуды, я за компом, какие-то диаграммы рисую. Так мне стало не по себе, поехал в магазин, взял в кредит дорогую посудомоечную машину. Уже и расплатился за нее! И, кстати, после тех рисунков чаще помогаю жене по дому, ковры выбиваю, казанок вчера почистил, простыни утюжу, пока телевизор смотрю. Руки-то свободны, смот­рят-то глаза. В общем, подсказывайте своим детям способы самовыражения, это и для вас, взрослых, полезно!

Ильяс Саматов и его жена Калампыр задумали для всей семьи просто грандиозное времяпровождение на целых шесть летних недель.

– У нас двое детей, семилетний Али и дочка Алина пяти лет, – рассказывает Ильяс. – И этим летом мы хотим показать им несколько красивейших городов Казахстана, пока самых близких к нам, на юге страны. Июнь с детьми будет сидеть тетя, мы с женой работаем оба, а начиная с первого июля выходим в отпуск, а он у нас длинный – 45 дней. И все это время семья проведет в путешест­вии. Путешествовать будем на поездах, уже просмотрели цены на билеты, оказалось, это самый приемлемый по стоимости вид транспорта. И более безопас­ный, кстати, чем междугородние автобусы, учитывая статистику происшест­вий. Из Кызылорды поедем в Туркестан, там задержимся на неделю, оттуда в Шымкент, далее в Тараз, и конец маршрута в Алматы. Мы много вечеров сидели в Интернете, выбирая варианты проживания, выписывая в блокнот цены на посещение достопримечательнос­тей, на питание. Кажется, что все просчитали, как это говорится, в бюджетном варианте, и все равно расходов выходит под миллион тенге. Год копили, уже чемоданы купили, дети в предвкушении поездки, мы в хлопотах на тему «как бы не забыть чего», теперь уже списки необходимых вещей составляем. Это же путешествие нашей мечты, все должно быть продумано! И, знаете, был вариант на эти деньги слетать всей семьей в Турцию, но перевесило чувство патриотизма. Мы же маленьких казахстанцев растим, пускай видят, знают и любят свою страну!

Еще несколько полезных советов дал нам Егор Караваев, отец дочерей 13 и 15 лет:

– Вчера был в «Детском мире», покупал детям наколенники для безопасной езды на велосипеде и обнаружил в этом магазине на полках интересные наборы для опытов – специально для детей предназначенное познавательное развлечение, коробки с необходимыми предметами и ингредиентами, а также описание, что и как делать. Можно сделать слаймы, например, самостоятельно. Можно тесто для лепки. И потом использовать его. Взял шесть коробок разных, думаю, дочкам понравится на каникулах это занятие. Потом, будучи в библиотеке, а я книгочей, спросил, нет ли книг о том, какой досуг обеспечить детям на каникулах. И мне выдали книгу 1966 года выпуска, называется она незатейливо «Игры и развлечения». Там есть раздел, как фокусы научиться показывать, какие несложные поделки мас­терить из бумаги, про шарады и самодельные настольные игры глава есть. Мы дома всей семьей книжицу просмотрели, выбрали те развлечения, что пришлись по душе, скопировали нужные страницы и, уверен, все лето будем жить интересно. Девчонки уже загорелись из бумаги вырезать животных по типу оригами и шить кукол из лоскутков. Ну, здорово! Так что, товарищи, ходите почаще в библиотеки.

А вот пенсионер Анатолий Ким подчеркивает, что главное в организации досуга детей на летних каникулах – безопасность:

– Многие родители оставляют своих детей-школьников на нес­колько часов каждый будничный день одних дома. И здесь, по жизненному опыту скажу, самое главное – научить мальчиков и девочек правилам безопасности в быту и на улице, во дворе. Не пользоваться до определенного возраста открытым огнем, например, газовую плиту не зажигать. Не изобретать велосипедов, это я о том, что мальчишки самостоятельно и рогатки делают, и пугачи, а это опаснейшие вещи. Ни в коем случае не ходить без родителей на водоемы. Не общаться с незнакомыми взрослыми людьми во дворах. Не лазить в подвалы и на крыши. От того, как вы преподнесете все эти правила детям, усвоят ли они их, зависит многое. В первую очередь это жизни и здоровье деток, во вторую – ваше спокойствие.

Абсолютно прав пожилой мужчина со своим ценным советом. Безопасность – превыше всего!