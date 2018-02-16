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​Не дрогнула рука у ветеранов
Максут Иржанов

Организаторы решили посвятить его Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане и очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана, пригласив на турнир весь состав столичного ветеранского бильярдного клуба «Астана қырандары». И приятно, что одним из победителей встречи стал ветеран войны в Афганистане Бейбит Молдабеков.

Турнир в Кокшетау проходил по двум возрастным группам. В первой (ст аршей) группе играли бильярдисты в возрасте 63 года и старше, во второй – от 50 до 62 лет. И вот, в младшей возрастной группе блеснул мастерством один из самых молодых столичных «орлов», воин-интернационалист Бейбит Молдабеков. Эта победа стала для него хорошим подарком к 29-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

У аксакалов первое место ­заслуженно занял лидер клуба «Астана қырандары» 73-летний Марат Досхожин, второе – его одноклубник Орман Камзабаев, а третье место у представителя команды хозяев Амиржана Макенова.

– Кокшетау я бы назвал родиной возрождения бильярдного спорта, – говорит Бейбит Молдабеков. – Какие только турниры мы здесь не проводили! Я рад, что мои земляки вновь проявили инициативу и стараются поднять бильярдный спорт на новую высоту. Ну а победа в этом турнире стала для меня вдвойне приятной и почетной.

Кстати, все участники турнира в этот день тепло поздравили председателя общественного движения «Ұлы Дала қырандары» Садыбека Тугела с высокой награ­дой – Национальной премией «Народный любимец» в номинации «Лучший общественный деятель».

– Турнир удался. Спасибо кокшетаусцам за прием и хорошую организацию соревнований. Теперь география республиканских турниров Большого кубка по бильярду расширится, а уровень игры наших ветеранов-бильярдистов значительно повысится. Для обеих команд соревнования стали хорошим смотром сил перед мартовским турниром в Шымкенте, – подвел итоги турнира Садыбек Тугел.

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