Не можешь – не делай!

Об этом власти заявили в ходе совещания, на котором обсуж­дались вопросы подготовки к дорожным ремонтно-строительным работам.

По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Айбека Кайыра, нынче объем работ будет увеличен в два раза. В регио­не запланирована реализация 177 проектов общей стоимостью 86,8 млрд тенге. Предстоит отремонтировать и построить 964 км автодорог, в том числе 194 км рес­публиканского значения, 655 км – местного.

Ожидается завершение реконструкции магистрали Актобе – Атырау – граница РФ протяженностью 112 км. В июне должно начаться восстановление дороги республиканского значения ­Актобе – Карабутак – Улгайсын. В результате доля участков местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 78%.

Для реализации всех проектов региону требуется почти 90 тыс. тонн дорожного битума. Сделан запас 1,2 млн тонн щебня, 202,7 тыс. тонн песчано-гравийной смеси.

По итогам обсуждения глава региона Ералы Тугжанов поручил акиматам районов и города Актобе активизировать заготовку инертных материалов, чтобы к июню обеспечить 70% готовности. С компаниями, не выполнившими в прошлом году взятые на себя обязательства, сотрудничество прекратится.