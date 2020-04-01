Не нужно переживать, помощь дойдет до каждого – глава МИОР о поддержке государства в период ЧП

Экономика
Екатерина Елисеева
Фото: avtonerd.ru
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга сообщил, что казахстанцам будут даны конкретные инструкции для получения помощи от государства в период ЧП, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вчера Президент обратился к нации. В своем заявлении он озвучил второй пакет антикризисных мер. Эти меры широко освещаются в СМИ. Более того, Правительство готовит План реализации поручений Президента. Как только он будет отработан, каждый профильный госорган даст исчерпывающие разъяснения по своему направлению", – сказал Абаев. 

Он отметил, что будут даны конкретные инструкции - как, где и в каком порядке можно получить помощь от государства. 

"Сейчас эти механизмы прорабатываются. Не нужно переживать, что кто-то не успеет. Помощь дойдет до каждого. Государство никого не оставит в беде. Вчерашнее выступление Президента – это наглядное доказательство жизнеспособности концепции "слышащего государства". Ведь меры поддержки были сформированы с учетом реальных запросов граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации – предпринимателей, аграриев и многих других", – добавил министр. 

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по поводу усиления мер поддержки граждан и представителей бизнеса в кризисный период.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Пора подводить итоги
Казахстан и Россия: литературный диалог
Дети спасают планету
ИИ-решения для казахского языка
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
Алтай – колыбель тюркского мира
Высокий уровень стратегического диалога
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
За безопасность и комфорт
Новые технологии ускоряют процессы
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
К транспарентности и цифровому контролю
Кумыс из Оркендеу
Школьные годы чудесные
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Казахстан осуществил дебютный выпуск суверенных панда облиг…
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Samsung Electronics выплатит $400 тысяч каждому сотруднику …
Пассажиропоток на КПП Хоргос вырос на треть с начала года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]