Не нужно переживать, помощь дойдет до каждого – глава МИОР о поддержке государства в период ЧП

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга сообщил, что казахстанцам будут даны конкретные инструкции для получения помощи от государства в период ЧП, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Вчера Президент обратился к нации. В своем заявлении он озвучил второй пакет антикризисных мер. Эти меры широко освещаются в СМИ. Более того, Правительство готовит План реализации поручений Президента. Как только он будет отработан, каждый профильный госорган даст исчерпывающие разъяснения по своему направлению", – сказал Абаев.
Он отметил, что будут даны конкретные инструкции - как, где и в каком порядке можно получить помощь от государства.
"Сейчас эти механизмы прорабатываются. Не нужно переживать, что кто-то не успеет. Помощь дойдет до каждого. Государство никого не оставит в беде. Вчерашнее выступление Президента – это наглядное доказательство жизнеспособности концепции "слышащего государства". Ведь меры поддержки были сформированы с учетом реальных запросов граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации – предпринимателей, аграриев и многих других", – добавил министр.
Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением
по поводу усиления мер поддержки граждан и представителей бизнеса в кризисный период.