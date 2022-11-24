"Не нужно ждать ЧП" – сенатор призвал решить проблемы с аварийными домами Жезказгана

Сенат

Меры, предпринимаемые местным акиматом, оперативно проблему решить не позволяют, инвесторы пока не активно вкладываются в жилищное строительство вновь образованной области.

Фото: yandex.kz

Каждый пятый дом в Жезказгане – ветхий, а 34 жилища – аварийные! Печальную статистику в своём депутатском запросе озвучил сенатор Советбек Медебаев, сообщает Kazpravda.kz.

Меры, предпринимаемые местным акиматом, оперативно проблему решить не позволяют, инвесторы пока не активно вкладываются в жилищное строительство вновь образованной области. Один из вариантов – выплатить владельцам такого жилья компенсацию, но по закону производить их можно только после того, как случится ЧП и дома рухнут.

«Один из путей решения этой проблемы – выплата компенсации жителям аварийных домов при объявлении чрезвычайного положения. Но Министерство юстиции рекомендует объявлять режим ЧП только при обрушении или проведения реконструкции здания. Однако, не стоит забывать, что несмотря на отсутствие фактов обрушения зданий, ветхие жилые дома имеют высокий риск стать причиной крупной катастрофы в любой момент. В связи с этим прошу рассмотреть возможность проведения выплат компенсации владельцам аварийных домов, без объявления режима чрезвычайного положения», - отметил депутат.

Ещё из его предложений – первоочередное предоставление коммунального жилья с правом приватизации владельцам аварийных квартир, в случае, если это их единственное жилье.

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