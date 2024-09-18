Спикер Сената призвал жителей Алматы участвовать в референдуме

Сенат , АЭС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Члены Народного штаба за строительство АЭС, в состав которого вошли депутаты, эксперты и общественные деятели, во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым сегодня в Алматы провели встречи с учеными, преподавателями ВУЗов, представителями Ассамблеи народа Казахстана и обсудили задачи референдума по строительству АЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

В ходе встреч с молодыми учеными и профессорско-преподавательским составом Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева эксперты и члены штаба сошлись во мнении, что важно всецело укреплять возможности науки, создавать условия для широкого внедрения инноваций в производство. Кроме того, была отмечена важность активизации работ по уменьшению углеродного следа Казахстана.

«По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева 6 октября в Казахстане пройдёт республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В этой связи Народный штаб призван разъяснять задачи референдума и другие вытекающие вопросы. Как Вы знаете, наша страна сегодня по выбросам углекислого газа на душу населения занимает одно из лидирующих мест в мире. Кроме того, с 2026 года ЕС вводит в действие углеродный налог. Вводятся дополнительные существенные сборы за выбросы углекислого газа при импорте товаров из других стран. Это ставит в сложное положение наших экспортеров. Поэтому мы должны уменьшать углеродный след нашей экономики и достичь углеродной нейтральности к 2060 году», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

Также члены Штаба побеседовали с представителями Ассамблеи народа Казахстана. Как подчеркнул спикер Сената, инициированный президентом страны общенациональный референдум, проведение которого запланировано на 6 октября, имеет ключевое значение для развития страны.

#Сенат #АЭС

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