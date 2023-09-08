Не обделите жилплощадью

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Асет Сыздыков

Чтобы решить проблему нехватки мест в общежитиях, вузы страны заключают контракты с частными объектами и хостелами.

На брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Минис­терства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан сообщила, что в стране при 104 вузах действуют 380 общежитий. Общее количество койко-мест – 106 203. Но это не покрывает потребность. В этом году дефицит составил 23 686 мест. Причем этот показатель лучше прошлогодней статистики, когда студентам не хватило 69 тыс. коек.

– На сегодня наибольшая пот­ребность в городе Алматы – 14 тысяч мест, а также в Астане и Северо-Казахстанской области, где не хватает по 5 300 и 2 300 мест соответственно. По большинству других регионов пот­ребность в общежитиях решается в полном объеме путем аренды общежитий и хостелов, – привела данные Акерке Абылайхан.

По ее словам, с 1 сентября 2023 года вступила в силу новая редакция Закона «Об образовании», согласно которой учебные заведения обязаны обеспечить всех студентов, вне зависимости от формы обучения, местами в общежитиях. За неисполнение этой нормы предусмотрена даже ответственность для университетов.

Для решения проблемы дефицита мест на сегодня 58 вузов страны заключили контракты со 182 объектами – общежития­ми, частными хостелами – на 24 560 коек. Представитель министерства заверила, что в таких хостелах будут проживать только студенты и безопасность их обеспечена.

На вопрос журналистов о том, почему вместо хостелов не рассмотреть аренду квартир, Акерке Абылайхан ответила, что этот вопрос сейчас не рассматривается, ведь стоимость проживания в хостелах все равно дешевле, чем в квартирах.

Напомним, в настоящее время ведется строительство общежитий. По данным комитета, с 2018 по 2022 год в эксплуатацию введено 99 зданий. До конца 2023 года планируется ввес­ти в эксплуатацию еще 26 общежитий на 6 254 койко-места.

К этой работе привлекаются частные партнеры. Для этого дейст­вует механизм размещения государственного заказа. Так, любой индивидуальный предприниматель может за свой счет построить общежитие и на каждого студента получить деньги.

– При строительстве общежитий в регионах в течение шести лет за каждого ребенка в течение учебного года в размере 150 МРП возмес­тят госзаказ. При этом в Алматы эта сумма составляет 230 МРП. Поддержка предусмотрена и для реконструкции общежитий: в регионах она составляет 47 МРП, для Алматы, Астаны – 92 месячных расчетных показателя, – заключила Акерке Абылайхан.

#Образование #студенты #общежития #ВУЗ #учебный год

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