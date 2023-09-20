Не останутся без поддержки

Неблагоприятные климатические условия побудили фермеров обратиться за помощью к Правительству. Продолжавшиеся три недели подряд дожди скорректировали сроки уборки и привели к ухудшению качества и урожайности зерна.

На сегодняшний день убрано 6,9 млн га, что составляет 40% площадей зерновых и зернобобовых культур. Для определения ущерба, нанесенного дождями, созданы рабочие комиссии под руководством заместителей акимов регионов, в которые вошли представители компетентных госорганов. По их данным, на 15% уборочной площади наблюдается пророщенное зерно. Урожайность в сравнении с прошлым годом упала на 2,7 ц⁄га.

По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, с 18 сентября начат прием заявок фермеров на выделение дизельного топ­лива, необходимого для просушки влажного зерна. Потребность в нем составляет 73 тыс. тонн, 19 тыс. тонн из которых планируется покрыть за счет резерва нереализованного топ­лива, а 54 тыс. тонн выделить дополнительно.

Цена такого топлива не будет превышать 250 тенге за литр. Кроме того, Минсельхоз совместно с холдингом «Байтерек» и филиалами «КазАгроФинанс» будут в ускоренном режиме рассматривать заявки на получение в лизинг стационарных и мобильных зерносушилок.

В случае необходимости будут увеличены лимиты финансирования.

Низкое качество отечественного зерна нового урожая остро ставит вопрос обеспеченности семенами.

Как отметил глава МСХ, начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян. Зерно, соответствующее установленным параметрам, будет складироваться отдельно и отпускаться аграриям в качестве товарного кредита при проведении посевных работ.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Жамбылской области, пострадавшей от засухи во время вегетационного периода. По данным областного акимата, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах из-за нехватки воды пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади 9 тыс. га, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера.

В соответствии с распоряжением Премьер-министра Правительство выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим фермерам региона.

Несмотря на неблагоприятные природные условия, по словам Айдарбека Сапарова, объема зерновых достаточно для полного обеспечения страны хлебом, мукой и макаронами. Вместе с тем прогнозируется снижение экспортного потенциала на 30%, что, впрочем, не скажется на сохранении Казахстаном своих традиционных рынков сбыта.

С начала года в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Иран, Турцию и ряд европейских стран экспортировано около 7 млн тонн зерна и муки. Кроме того, свою заинтересованность в казахстанской сельхозпродукции выразил Тунис, с которым по линии Продкорпорации будет заключен меморандум о поставке зерновых культур.

В целом, по словам министра, уборку урожая планируется завершить к середине октября, для чего на поля выведено около 150 тыс. тракторов и 39 тыс. зерноуборочных комбайнов.