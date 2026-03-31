Гражданское общество помогает укреплять доверие людей к государственным институтам и играет важную роль в борьбе с коррупцией. Неравнодушные жители региона поднимают вопросы качест­ва реализуемых проектов через общественные советы и обсуждения, социальные сети. Такая активность способствует повышению прозрачности работы госорганов, позволяет выявлять проблемные ситуации.

По мнению директора филиала РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару» по Акмолинской области, члена Областного общественного совета Игоря Плюснина, именно граж­данское общество обладает значительным потенциалом в решении ряда злободневных вопросов. И чем больше людей включается в продвижение принципов закона и порядка, включая противодействие коррупционным правонарушениям, тем лучше. Другое дело, готовы ли наши граждане вовлекаться в такие процессы, преодолевать свои страхи быть неудобными и убеждения, что «от этого все равно ничего не изменится».

Существует и такой барьер, как равнодушие, маскирующееся под рациональность: дескать, «не моя это компетенция», «кто-то другой разберется»… Но активная гражданская позиция человека вытекает из простого решения – не оставаться в стороне, даже когда это не касается лично тебя. Она проявляется, если люди перестают воспринимать общественные проблемы как чужие. Именно в этой плоскости проходит тонкая граница между сочувствием и гражданской позицией.

Пока человек только сочувствует, он – наблюдатель. Общественная ответственность – это не эмоциональный пост в соцсетях с гневной реакцией на событие, а готовность идти в госучреждения, поднимать неудобные вопросы. Это желание не обсуждать слухи, а анализировать факты, документы и цифры, публично озвучивать выявленные нарушения, даже если это вызывает сопротивление, доводить материалы до уполномоченных органов и даже брать на себя репутационные риски.

– Многие искренне переживают, видя некачественный ремонт школ и дорог, неэффективное расходование бюджетных средств, формальный подход государственных служащих. Но сочувствие удобно тем, что не требует ответственности. Моя личная философия как гражданина заключается в одном: если видишь какую-либо проблему, понимаешь ее системный характер, ты уже не имеешь права оставаться просто наблюдателем, – говорит Игорь Геннадьевич.

Общественный контроль работает только тогда, когда граждане перестают быть сочувствующими зрителями и становятся полноценными участниками процессов, ведомые желанием улучшить ситуацию.

– Именно поэтому мы, в том числе и в рамках Областного общественного совета, не ограничиваемся обсуж­дениями, а проводим мониторинги, заслушивания, называем конкретные суммы нарушений, инициируем проверки, – продолжает он.

К слову, областной филиал РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару» действует в регионе с 2013 года. Члены организации активно участвуют в антикоррупционной политике области, сотрудничают с госорганами, поддерживая инициативы Президента РК по вопросам соблюдения законнос­ти и противодействия коррупции.

Представителей областного филиа­ла хорошо знают в регионе, приглашают на встречи в госучреждения, участвуют они и в мероприятиях по анализу внешних коррупционных рисков. Так, по словам Игоря Плюс­нина, в 2023 году такому анализу была подвергнута спортивная сфера области, что вызвало широкий резонанс. В результате проверки у части сотрудников были выявлены поддельные дипломы, кто-то уволен. В настоящее время представители облфилиала РОО «Жаңару» участвуют в работе по внешнему анализу коррупционных рисков в сфере судебно-медицинской экспертизы.

Одним из ключевых направлений работы общественного объединения остаются превентивные меры, предусмотренные Законом РК «О противодействии коррупции». Особое внимание при этом уделяется молодежи: формированию у подрастающего поколения нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции и уважения к закону.

– С этой целью проводим регулярно встречи, открытые диалоги, просветительские мероприятия и акции, направленные на повышение правовой культуры молодых людей. Стараемся не только рассказывать им о нормах законодательства, но и формировать устойчивое понимание, что честность, справедливость и ответственность должны стать основой общественной жизни. Работа с молодежью – это инвестиции в будущее, ведь новые поколения должны стать главным проводником принципов законности, – говорит Игорь Геннадьевич.

Он считает, что с этой категорией жителей области работу по вопросам антикоррупционной культуры необходимо вести на постоянной основе, последовательно формируя сознание нетерпимости к любым ее проявлениям. По его словам, по результатам анонимного анкетирования среди молодых людей выявлена тревожная тенденция: примерно половина опрошенных допускает возможность уехать из страны по причине распространенности этого социального зла. Отдельные респонденты хотели бы работать в органах власти только из-за возможности иметь больше влияния на решение личных вопросов...

По мнению собеседника, уже только эти результаты подчеркивают важность системной профилактической работы и открытого диалога с молодым поколением. Это нужно, чтобы не упустить шанс помочь молодежи стать активными гражданами страны.