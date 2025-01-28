Не оставлять ключи от дома в почтовых ящиках призвали полицейские

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Полицейские призвали граждан не оставлять ключи от квартир в легкодоступных местах, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на  Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

24 января в селе Талапкер произошла кража. Неизвестные лица похитили куртку из дома потерпевшего, в кармане которой находились денежные средства в размере 427 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила 532 тысячи тенге.

По факту кражи было начато досудебное расследование. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что следов взлома на двери и окнах нет. В ходе проверки выяснилось, что преступление было совершено путем подбора ключей. Потерпевший сообщил, что всегда оставлял ключи под ковриком перед входной дверью, когда уходил из дома.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий: опросили соседей, проверили записи с ближайших камер видеонаблюдения и сняли отпечатки пальцев. В результате удалось установить 36-летнего мужчину, причастность которого к преступлению в настоящее время проверяется.

Правоохранительные органы напоминают, что безопасность имущества напрямую зависит от соблюдения элементарных правил. Полицейские подчеркивают, что нельзя оставлять ключи от дома в легкодоступных и предсказуемых местах, таких как коврики, цветочные горшки или почтовые ящики. Это значительно облегчает задачу злоумышленникам.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными, использовать современные средства защиты, такие как надежные замки и видеонаблюдение, а также немедленно сообщать о подозрительных лицах в правоохранительные органы. 

#полиция #кража #ключи

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