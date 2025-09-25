Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она родилась в Акмолинской области, но детство прошло в Астане. В 16 лет не стало матери, девушка осталась на попечении тети. Поступив в колледж, впервые столкнулась с тем, что в итоге перевернуло всю её жизнь.

«Я познакомилась с девочкой, которая часто гуляла. Она позвала меня на вечеринку в квартиру. Я приехала — там была молодежь, алкоголь… На столе – белый порошок. Мне предложили попробовать. Было страшно. Но они уверяли: «Всё хорошо, это классно». Из интереса – попробовала», – вспоминает заключенная.

Так началось её знакомство с наркотиками. Несколько месяцев подруга привозила вещества. Когда та уехала к родным, девушка осталась одна. Попытки справиться с зависимостью не увенчались успехом — она начала искать наркотики самостоятельно, покупала через интернет-магазины, общалась с такими же, как она.

Работа барменом и бариста не приносила достаточного дохода. Деньги быстро уходили. Тогда девушка решила устроиться «курьером» – распространять наркотики через закладки.



Спустя несколько месяцев её задержали. При себе было 10 граммов наркотиков, дома — ещё 53. Девушку арестовали в подъезде собственного дома.

Сотрудничала со следствием, находясь в СИЗО.

«Родственники были разочарованы. Для них я всегда была серьезной и ответственной. Двоюродная сестренка плакала. Именно в этот момент я поняла всё», – рассказала девушка.

Суд приговорил девушку к 10 годам лишения свободы. Сегодня она отбывает наказание в учреждении № 32.

Говорит, что даже в тюрьме ей дают возможность думать об образовании – чего на свободе она делать не хотела.