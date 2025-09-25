«Не подумала о близких»: история девушки, приговорённой к 10 годам за наркотики

Закон и Порядок
89
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одной из историй заключенных поделились в КУИС МВД РК, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она родилась в Акмолинской области, но детство прошло в Астане. В 16 лет не стало матери, девушка осталась на попечении тети. Поступив в колледж, впервые столкнулась с тем, что в итоге перевернуло всю её жизнь.

«Я познакомилась с девочкой, которая часто гуляла. Она позвала меня на вечеринку в квартиру. Я приехала — там была молодежь, алкоголь… На столе – белый порошок. Мне предложили попробовать. Было страшно. Но они уверяли: «Всё хорошо, это классно». Из интереса  – попробовала», – вспоминает заключенная. 

Так началось её знакомство с наркотиками. Несколько месяцев подруга привозила вещества. Когда та уехала к родным, девушка осталась одна. Попытки справиться с зависимостью не увенчались успехом — она начала искать наркотики самостоятельно, покупала через интернет-магазины, общалась с такими же, как она.

Работа барменом и бариста не приносила достаточного дохода. Деньги быстро уходили. Тогда девушка решила устроиться «курьером»  распространять наркотики через закладки.

Спустя несколько месяцев её задержали. При себе было 10 граммов наркотиков, дома — ещё 53. Девушку арестовали в подъезде собственного дома.

Сотрудничала со следствием, находясь в СИЗО.

«Родственники были разочарованы. Для них я всегда была серьезной и ответственной. Двоюродная сестренка плакала. Именно в этот момент я поняла всё»,  рассказала девушка.

Суд приговорил девушку к 10 годам лишения свободы. Сегодня она отбывает наказание в учреждении № 32.

Говорит, что даже в тюрьме ей дают возможность думать об образовании  чего на свободе она делать не хотела.

«Никаких денег не хватит, если ты внутри сломан. Здесь каждый день я виню себя за то, что сделала. Это очень тяжело. Я безумно сожалею. Просто не удержала себя. Наркотики  это зависимость. Нужно думать о близких. А я теперь даже не могу их увидеть»,  сожалеет заключенная. 

 

#наркотики #КУИС #история #девушка

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
ИИ должен служить обществу
Попался в сеть
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
США перестали принимать посылки из Казахстана
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Наркомания – угроза нации
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Обманывавший казахстанцев call-центр ликвидировали в Украине
Барс стал новым уровнем защиты казахстанских паспортов
Криптоактивы на 10 млн долларов арестовали по делу финпирам…
Пешеходы против самокатов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]