Не просто дружба, а единство

Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Первый республиканский форум трудовых ассамблей пройдет в Павлодарской области в 2026 году

фото автора

Об этом рассказал аким региона Асаин Байханов, выступая на этнофоруме «Казахстан – страна единства», прошедшем в павлодарском Доме дружбы и собравшем представителей этнокультурных объединений и общественных организаций, творческую интеллигенцию и молодежь. В ходе мероприятия были подведены итоги годовой работы областной Ассамблеи народа Казахстан.

Юбилейный год стал особенным для многих этнокультурных объединений региона: областное общество немцев «Возрождение», татаро-башкирский и корейский центры отметили 35-летие; польское общество «Полония», армянское общество «Айреник» и чечено-ингушское объединение «Халкан Барт» – 30-летие; культурный центр «Беларусь» – 25-летие; центр «Эльбрус» – 20-летие; финно-угорский этнокультурный центр – 10-летие.

По инициативе общественного института согласия в области реализуются 13 крупных проектов, охватывающих все сферы жизни – от взаимодействия с маслихатами и общественными советами до волонтерской деятельности. В целом в течение года по линии АНК прошло более 750 мероприятий.

Глава региона подчеркнул важную роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении диалога между обществом и государством.

– Реализация принципа «единство в многообразии» способствует активной деятельности областной АНК. В течение года проведен широкий круг мероприя­тий, приуроченных к 30-летию уникального института республики. Среди значимых событий – открытие трудовой ассамблеи в трамвайном управлении Павлодара имени Джафара Махмудова и филиала «Ассамблея­ жастары» в Экибастузе. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что ассамб­лея объединяет всех, для кого согласие в обществе – ценность и личная ответственность, – отметил Асаин Байханов.

На встрече выступили общественные деятели и активисты объединений. Председатель азербайджанского общества «Ватан» Муслим Махмудов напомнил, что год 30-летия АНК совпал с Годом рабочих профессий. Павлодарская область стала первой, где открыли трудовую ассамблею, поэтому закономерно, что и первый форум таких объединений пройдет здесь.

– Для меня это событие имеет особое значение: 30 лет назад мой отец Джафар Махмудов стоял у истоков создания областной ассамблеи. Сегодня в трамвайном депо трудятся представители более 20 этносов, в коллективе царит атмосфера дружбы и взаимопонимания. Основная задача трудовых ассамб­лей – укрепление согласия и межнацио­нального единства. Хочу обратиться с призывом поддержать инициативу и открывать трудовые ассамблеи на предприятиях, – сказал Муслим Махмудов.

Для деятельности новой ячейки в трамвайном управлении выделили отдельный кабинет, где есть все необходимое и даже небольшая библиотека. Отметим, что в организации много лет действует класс по изучению государственного языка. Кроме того, данное предприятие – один из активных участников проекта региональной ассамблеи по летнему трудоустройству старшеклассников. Например, этим летом для занятости школьников здесь выделили 60 рабочих мест, что является рекордом в областном центре.

Лидер молодежи греческого центра «Эльпида» Дмитрий Бабулиди рассказал о своем личном опыте и призвал молодежь быть активной, укреплять согласие не словами, а делами.

Важный вопрос подняла общественный заместитель председателя АНК области – руководитель еврейского этнокультурного объединения «Мерказ» Татьяна Сливинская: городской Дом дружбы нуждается в капитальном ремонте, за 11 лет здесь не проводились подобные работы, хотя именно в этом здании проходит значительная часть мероприятий. Кроме того, по ее словам, для эффективной деятельности и укреп­ления связей с различными частями региона необходимо обновить автопарк.

Глава региона заверил, что вопросы материально-технического обеспечения будут решены. Он также сообщил: в следующем году в Павлодаре запланировано строительство ряда значимых объектов.

– В марте начнется возведение Конгресс-холла на 1 500 мест. Он будет включать два концертных зала и четыре блока, один из которых займет ас­самблея. Также планируется строительство ледового дворца, где можно будет проводить даже чемпионаты мира, а еще – многофункционального спорткомплекса с большим бассейном и залами для художественной гимнас­тики. Такой же комплекс появится и в Экибастузе, – сообщил Асаин Байханов.

Подводя итоги юбилейного для АНК года, Асаин Байханов от имени Главы государства вручил награды за вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепление единства народа. Орденом «Құрмет» награжден механизатор ТОО «Галицкое» Николай Скрипник, медалью «Ерен еңбегі үшін» – Ерғанат Естаев, Таллы Иманбаев и Иосиф Турчак.

Благодарственное письмо и грамоты Президента получили Вера Ковеня, Сусанна Аракелян и Хызыр Байрамкулов, почетные грамоты и благодарственные письма акима области – ряд представителей этнокультурных объединений региона.

