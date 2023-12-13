Не только суров, но и понятен

Организаторами мероприятия выступили Институт парламентаризма при Управлении делами Президента РК совместно с Министерством юстиции и Институтом законодательства и правовой информации при МЮ РК.

В приветственном слове министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что их ведомство является координатором нормотворческой деятельности и отвечает за «юридическую чистоту» нормативных правовых актов.

– Важно держать руку на пульсе в вопросе обеспечения высокого качества законопроектов и эффективности законодательства, который выражается в правильной правоприменительной практике и достижении заявленных до его принятия целей, – констатировал Азамат Ескараев.

В ходе заседания участники обменялись мнениями о том, как сделать казахстанские законы лучше и долговечнее.

– Одна из проблем – это неста­бильность законотворчества, которая проявляется в частых и бессистемных изменениях и дополнениях, вносимых в нормативные правовые акты, – сказал директор Института парламентаризма при УДП РК, доктор юридических наук Канатбек Сафинов. – Эта неста­бильность создает препятствия для эффективного применения и понимания законов, что ведет к правовой неопределенности.

По его словам, проблема должна решаться путем улучшения планирования нормотворческой деятельности, а также установления временных рамок. Например, во все принятые кодексы вносить изменения и дополнения следует не чаще одного раза в год. Не менее важно скоординировать план законопроектных работ Правительства с работой главного законодательного органа – Парламента. Отсутствие взаимодействия ведет к хаотичному и порой бессмысленному рассмотрению одинаковых законопроектов. К примеру, Правительство запланировало и разработало проект закона об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, даже назначило дату его публичного обсуждения, а тут, оказывается, такой же законопроект разработали и депутаты, и он в итоге был принят.

– Законопроекты могут быть депутатскими и правительственными. Но законы не могут. Все законы принимаются Парламентом, все имеют одинаковую силу. И значит, требования к ним должны быть едиными, – говорит Канатбек Сафинов.

Другой очень важный вопрос, а точнее целый блок связанных между собой проблем, – это качество подготовки законопроектов и определение лиц, которые должны за это качество отвечать.

Необходимо обратить внимание и на такую проблему, как неэффективное проведение различных видов экспертиз законопроектов (научная, правовая, антикоррупционная). На взгляд Канатбека Сафинова, рекомендательный характер экспертизы имеет отрицательные последствия в виде недооценки важности и авторитетности экс­пертных мнений. Такое положение может способствовать игнорированию экспертных рекомендаций, отрицательно сказаться на качестве и надежности научных исследований и разработок.

На практике законопроект, который получил заключение экспертизы, зачастую видоизменяется до неузнаваемости в процессе вхож­дения в Мажилис, что опять-таки приводит к потере актуальности, эффективности самого экспертного заключения.

Законотворчество – это сложный вид деятельности, требующий специфических знаний и навыков. Поэтому научный, аналитический потенциал должен быть направлен в первую очередь на разработку законопроектов, на изначально обоснованное и грамотное написание текстов законопроектов, на «профессионализацию» этой деятельности.

Зачастую проекты законов, особенно сложных и объемных, подготавливаются не силами штатных работников государственных органов, а отдельными организациями, в том числе международными, научными коллективами или отдельными учеными. За министерства проекты законов обычно пишут подведомственные им государственные и квазигосударственные организации, юридические фирмы, научно-исследовательские институты. Однако эта практика пока не закреплена какими-либо общими, обязывающими нормами, и она далека от единообразия. Отсутствуют какие-либо критерии по выбору лиц, ответственных за подготовку текста, и порядок такого выбора. Как подчеркнули эксперты, эти проблемы требуют незамедлительного решения.

Участники также обсудили доступность языка законодательства, развитие и стандартизацию казахской юридической терминологии, а также роль и потенциал современных технологий в совершенствовании нормотворчества.

– Необходимо существенно повысить качество текстов законопроектов на казахском языке. Кроме того, наши законы нередко нацелены на решение только оперативных проблем в политике, экономике и общественной жизни. Это вызывает критическое отношение и недоверие общества к нашей деятельности. Перед инициированием любых правовых новшеств государство должно активно проводить разъяснительную работу. Население должно знать, для чего и с какой целью вносятся изменения и принимаются новые законы, – отметила в этой связи вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева.

Также на встрече были затронуты темы разграничения правовой регламентации на законодательном и подзаконном уровнях, участия общественности и целевых групп в нормотворческом процессе.

Словом, как говорил древний мудрец Сюнь-цзы, полагаться на законы и понимать их положения – только так можно добиться согласия в обществе. Подчеркнем: закон должен быть не только суров, но и понятен.

По итогам «круглого стола» его участники выработали рекомендации и предложения по совершенствованию законотворческого процесса в нашей стране.